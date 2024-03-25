В ЕС назвали общий объем военной помощи Украине с начала вторжения РФ

Евросоюз до лета текущего года планирует обучить 60 тысяч украинских военных и передать ВСУ более миллиона артиллерийских снарядов.

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С начала полномасштабной войны РФ Евросоюз и его страны-члены предоставили Украине военную помощь на общую сумму 31 миллиард евро, причем эта цифра продолжает расти. Такое заявление сегодня на брифинге озвучил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

В частности политик напомнил о создании в 2021 году Европейского фонда мира (EPF) — межправительственного и внебюджетного фонда ЕС — для обеспечения поддержки союзников военным оборудованием, что не было возможным для бюджета ЕС. Объем его общего объема сначала составлял 5 млрд евро, однако сейчас финансовый максимум до 17 млрд евро.

Также Боррель отметил, что именно EPF сейчас является основой военной поддержки ЕС для Украины.

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"По информации на сегодня мы уже использовали 6,1 млрд евро из EPF для стимулирования поддержки Украины странами-членами ЕС. К тому же украинская армия получила от Евросоюза военную технику в целом на 31 миллиард евро с начала войн", — подчеркнул главный европейский дипломат.

К тому же Боррель заверил, что до лета текущего года Евросоюз завершит обучение 60 тысяч украинских солдат, а также планирует передать Украине полмиллиона артиллерийских снарядов, а до конца года их объем превысит 1 млн.

По словам чиновника, Украина получает от европейской оборонной промышленности 400 тысяч снарядов по коммерческим контрактам. Эти усилия удачно дополняет предложенная Чехией инициатива по приобретению боеприпасов за пределами ЕС. Вместе с этим Жозеп Боррель признал, что такие объемы помощи совсем недостаточны, поэтому главная задача на сегодня заключается в необходимости увеличить европейские мощности и финансовые возможности для дальнейшей поддержки Украины.

Напомним, 1 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в течение текущего года Украина рассчитывает получить от Евросоюза 16 миллиардов евро финансовой помощи.

В то же время Европейская комиссия 20 марта выплатила Украине первый транш на сумму 4,5 миллиарда евро. В Кабмине говорят, что эти средства помогут выплачивать все социальные выплаты населению.