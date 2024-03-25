"На один наш противник имеет два": как изменилась ситуация с БПЛА на фронте , — ВСУ (видео)

Как рассказал боец батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко, государство не может в полной мере обеспечить Силы обороны из-за интенсивности боев. Поэтому важна поддержка каждого украинца в борьбе с российскими оккупантами.

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Ситуация с FPV-дронами на фронте изменилась, по сравнению с той, которая наблюдалась в ноябре 2023 года. Соотношение БПЛА у ВСУ И ВС РФ теперь достигает показателя один к двум. Об этом рассказал боец батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко "24 каналу".

"Это свидетельствует о том, что за счет как государственного производства, так и за счет мощной поддержки украинской нации Силы обороны, в частности для Бахмутского отрезка, стали получать больше техники, больше FPV-дронов и нам удается иногда выйти с противником в паритет", – пояснил военный.

По его словам, государство не может в полной мере обеспечить Силы обороны из-за интенсивности боев. Поэтому важна поддержка каждого украинца в борьбе с российскими оккупантами.

Федоренко заявил, что каждая гривна, которую украинцы отправляют на покупку и производство FPV-дронов дает возможность сохранить жизни военным, а также эффективное уничтожать врага.

"Поэтому продолжайте поддерживать Силы обороны и я уверен, что нас ждет успех", – сказал боец ВСУ.

Юрий Федоренко о ситуации с дронами на фронте (смотреть с 10 минуты)

Ранее сообщалось, что ВС РФ используют электронные прицельные комплексы БАРС. Прицельное устройство якобы позволяет осуществлять наведение и корректировку огня в любое время суток и при любых метеоусловиях. При этом точность, которая достигается при использовании ЭКП, уменьшает расход БК в 2-3 раза.

Также напомним, что в ГУР рассказали, сколько кораблей ЧФ РФ уничтожили дронами Magura V5. По словам представителя военной разведки Вадима Скибицкого, благодаря украинскому морскому дрону Magura V5 были выведены из строя разведывательный и ракетный корабли, несколько десантных судов, а также большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль ЧФ РФ "Сергей Котов".