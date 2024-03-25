Экспорт бензина из РФ полностью прекращен, а страна-бензоколонка продолжает пылать, — Малюк (видео)

По словам главы СБУ Василия Малюка, в целом СБУ уже осуществила 13 успешных операций с помощью дальнобойных ударных дронов и минусовала таким образом 12% добычи и переработки нефти, сократив на треть экспорт нефтепродуктов.

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Одной из ключевых задач Службы безопасности Украины (СБУ) в последнее время стали успешные операции по уничтожению нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятий России. Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" подчеркнул председатель СБУ Василий Малюк.

Он отметил, что именно за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет практически на треть, при этом львиная доля российского военного бюджета тоже зависит от добычи, переработки и экспорта на мировом рынке нефти.

"Понятно, что мы должны максимально минимизировать эти поступления в бюджет и автоматически перекрыть кислород Кремлю", — уточнил глава СБУ.

Малюк добавил, что сейчас, по словам российского премьера Михаила Мишустина, РФ уже полностью прекратила с 1 марта экспорт бензина.

Кроме того, он акцентировал, что в целом СБУ уже осуществила 13 успешных операций с помощью дальнобойных ударных дронов и минусовала таким образом 12% добычи и переработки нефти, сократив на треть экспорт нефтепродуктов.

"Мы продолжаем работать, а страна-бензоколонка продолжает пылать", — подытожил глава СБУ.

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У Украины 15 видов дальнобойных дронов для атак по российским НПЗ, — Forbes (фото)

Напомним, Фокус писал, что 25 марта произошла 14-я атака на российские НПЗ — в Саратове неизвестные БпЛА напали на местный нефтеперерабатывающий завод. В результате атаки возник пожар и есть разрушения.