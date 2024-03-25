Експорт бензину з РФ повністю припинено, а країна-бензоколонка продовжує палати, — Малюк (відео)

За словами очільника СБУ Василя Малюка, загалом СБУ вже здійснила 13 успішних операцій за допомогою далекобійних ударних дронів і мінусувала таким чином 12% видобутку і переробки нафти, скоротивши на третину експорт нафтопродуктів.

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Одним з ключових завдань Служби безпеки України (СБУ) останнім часом стали успішні операції по знищенню нафтопереробних і нафтовидобувних підприємств Росії. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" підкреслив голова СБУ Василь Малюк.

Він зазначив, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет практично на третину, при цьому левова частка російського військового бюджету теж залежить від видобутку, переробки та експорту на світовому ринку нафти.

"Зрозуміло, що ми маємо максимально мінімізувати ці надходження до бюджета і автоматично перекрити кисень Кремлю", — уточнив голова СБУ

Малюк додав, що наразі, за словами російського прем’єра Михайла Мішустіна, РФ вже повністю припинила з 1 березня експорт бензину.

Крім того, він акцентував, що загалом СБУ вже здійснила 13 успішних операцій за допомогою далекобійних ударних дронів і мінусувала таким чином 12% видобутку і переробки нафти, скоротивши на третину експорт нафтопродуктів.

"Ми продовжуємо працювати, а країна-бензоколонка продовжує палати", — підсумував очільник СБУ.

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В України 15 видів далекобійних дронів для атак по російських НПЗ, — Forbes (фото)

Нагадаємо, Фокус писав, що 25 березня сталася 14-а атака на російські НПЗ — у Саратові невідомі БпЛА напали на місцевий нафтопереробний завод. Внаслідок атаки виникла пожежа і є руйнування.