Российские обстрелы участились: в Воздушных силах рассказали о новой тактике РФ (видео)

Спикер командования Илья Евлаш рассказал, что враг постоянно меняет тактику. Сейчас оккупанты сосредоточились на "достаточно мощных" атаках по инфраструктуре.

Related video

ВС РФ уменьшили интервалы между обстрелами Украины. Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш объяснил, чего таким образом добивается враг. Об этом известно из эфира телемарафона от 26 марта.

"Обстрелы происходят постоянно. Сейчас враг акцентировал свое внимание, в частности в последнее время, и пытается атаковать достаточно мощно наши инфраструктурные объекты. Конечно, это связано с различными факторами", — отметил военный.

Он пояснил, что Россия постоянно меняет свою тактику. Так оккупанты пытаются отыскать "слабые щели" в украинской системе ПВО.

"Конечно, мы должны проявлять смекалку, маневренность, нестандартный подход для того, чтобы выявлять эти угрозы и применять наше вооружение, в том числе и предоставленное западными союзниками", — подчеркнул Евлаш.

Он предупредил, что вражеские атаки продолжатся и в дальнейшем.

"Основная его цель — это дестабилизировать обстановку внутри страны, заставить Украину к нестандартным действиям. Конечно, мы продолжаем мониторить, выявлять ракеты и другие средства противника и наносить по ним огневое поражение", — добавил спикер.

Комментарий Ильи Евлаша (об обстрелах Украины — с 2:00)

Напомним, пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк 26 марта рассказала, что ВС РФ выбрали новую тактику ракетного террора. Враг с небольшой паузой наносит сразу несколько ударов.

Также 26 марта спикер Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, что российские захватчики перекрасили дроны Shahed в черный цвет. Однако это "не сильно" помогло ВС РФ.