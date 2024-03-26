РФ распространяет фейковые переписки украинских подростков, которые якобы готовят теракты в школах Крыма

Целью российской информационной кампании является обвинить членов партизанского движения в вербовке несовершеннолетних на временно оккупированных территориях.

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Россияне на временно оккупированных территориях проводит информационную кампанию, чтобы дискредитировать подполье. Противник распространяет фейковые переписки украинских подростков, которых якобы завербовали партизаны для организации терактов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне распространяют фейковые переписки с подростками, которых якобы вербовали партизаны для организации теракта в школах Крыма", — говорится в сообщении.

В ЦНС объяснили, что таким образом противник планирует переложить ответственность на украинцев за стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Партизаны отметили, что не сотрудничают с лицами, не достигшими совершеннолетия.

"Можем констатировать, что кремлевский режим использует смерть только для распространения ненависти и еще больших смертей", — говорят координаторы подполья.

В то же время в ЦНС призвали украинцев на временно оккупированных территориях избегать мест массового скопления людей, чтобы не стать жертвами "очередной провокации Кремля" и "человеконенавистнической политики Москвы".

Напомним, ранее глава Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александр Бортников обвинил Украину в причастности к подготовке теракта в Crocus City Hall в Подмосковье.

Отметим, следственный комитет РФ и президент Владимир Путин повторяют, что к теракту причастна Украина. При этом США отмечают, что за нападение ответственны члены ИГИЛ — об этом россиянам сообщали за три недели до атаки.