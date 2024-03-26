РФ поширює фейкові листування українських підлітків, які нібито готують теракти в школах Криму

Метою російської інформаційної кампанії є звинуватити членів партизанського руху у вербуванні неповнолітніх на тимчасово окупованих територіях.

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Росіяни на тимчасово окупованих територіях проводить інформаційну кампанію, аби дискредитувати підпілля. Противник поширює фейкові листування українських підлітків, яких нібито завербували партизани для організації терактів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни поширюють фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту у школах Криму", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС пояснили, що таким чином противник планує перекласти відповідальність на українців за стрільбу у підмосковному "Крокус Сіті Холі".

Партизани наголосили, що не співпрацюють з особами, які не досягли повноліття.

"Можемо констатувати, що кремлівський режим використовує смерть лише для поширення ненависті та ще більших смертей", — кажуть координатори підпілля.

Водночас у ЦНС закликали українців на тимчасово окупованих територіях уникати місць масового скупчення людей, аби не стати жертвами "чергової провокації Кремля" та "людиноненависницької політики Москви".

Нагадаємо, раніше голова Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) Олександр Бортников звинуватив Україну в причетності до підготовки теракту в Crocus City Hall у Підмосков'ї.

Зазначимо, слідчий комітет РФ і президент Володимир Путін повторюють, що до теракту причетна Україна. При цьому США зазначають, що за напад відповідальні члени ІДІЛ — про це росіянам повідомляли за три тижні до атаки.