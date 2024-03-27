Ночью ВС РФ атаковали Украину дронами: первые подробности обстрела

По данным Воздушных сил ВСУ, под угрозой удара российских дронов оказались Сумская, Черниговская, Полтавская, Киевская, Харьковская и Днепропетровская области.

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В ночь на 27 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Сначала командование предупредило об угрозе БПЛА для Сумской области. Позже также сообщалось о движении вражеских дронов из Сумской в Черниговскую и Полтавскую области, а также из Черниговской области в Киевскую область.

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Кроме того, ВС ВСУ писали, что несколько групп ударных вражеских дронов движутся из Сумской области через Харьковскую область, в направлении Днепропетровской области.

В ходе атаки мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждал о возможных звуках работы ПВО в городе Ахтырка Сумской области, городе Изюм Харьковской области и Харькове.

На момент публикации новости официальные источники не сообщали о количестве сбитых БПЛА и последствиях российской атаки.

Напомним, в ночь на 26 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Харьков и Харьковскую область беспилотными летательными аппаратами. В ходе атаки было зафиксировано одно попадание БПЛА в землю.

В тот же день российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Мэр города Игорь Терехов сообщил о "прилет" в Шевченковском районе областного центра по району жилой застройки.