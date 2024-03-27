Уночі ЗС РФ атакували Україну дронами: перші подробиці обстрілу

За даними Повітряних сил ЗСУ, під загрозою удару російських дронів опинилися Сумська, Чернігівська, Полтавська, Київська, Харківська та Дніпропетровська області.

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У ніч на 27 березня Збройні сили Російської Федерації атакували територію України безпілотними літальними апаратами. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Спочатку командування попередило про загрозу БПЛА для Сумської області. Пізніше також повідомлялося про рух ворожих дронів із Сумської до Чернігівської та Полтавської областей, а також із Чернігівської області до Київської області.

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Крім того, ЗС ЗСУ писали, що кілька груп ударних ворожих дронів рухаються із Сумської області через Харківську область, у напрямку Дніпропетровської області.

Під час атаки моніторинговий канал "Миколаївський Ванек" попереджав про можливі звуки роботи ППО в місті Охтирка Сумської області, місті Ізюм Харківської області та Харкові.

На момент публікації новини офіційні джерела не повідомляли про кількість збитих БПЛА і наслідки російської атаки.

Нагадаємо, в ніч на 26 березня Збройні сили Російської Федерації атакували Харків і Харківську область безпілотними літальними апаратами. Під час атаки було зафіксовано одне влучання БПЛА в землю.

Того ж дня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Мер міста Ігор Терехов повідомив про "приліт" у Шевченківському районі обласного центру по району житлової забудови.