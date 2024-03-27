Боятся новых плацдармов ВСУ: в разведке Британии рассказали, для чего РФ Днепровская флотилия

По данным аналитиков, россияне хотят защитить остатки Черноморского флота от новых украинских операций. Также после "горького опыта" в Крынках противник хочет не допустить повторения ситуации.

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу объявил о создании Днепровской речной флотилии и бригады катеров. В отчете разведки Минобороны Великобритании от 27 марта проанализировали решение противника.

По данным аналитиков, новое формирование должно будет отвечать за охрану водных путей Днепра и островов, которые находятся на юге и разделяют территории, которые находятся под контролем Украины и России.

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"Вполне реальна вероятность того, что Днепровская военная флотилия будет подчинена группе войск "Днепр", которая в феврале 2024 года объединила запорожскую и днепровскую группу войск, — пишут британские аналитики.

Отдельно в разведке добавили, что противник пытается препятствовать действиям украинских защитников и предотвратить будущие операции на реке. В частности речь идет о создании плацдарма в населенном пункте Крынки в Херсонской области.

Кроме того, представители Минобороны Великобритании считают, что обе стороны понесли сильные потери на левобережье Днепра. Речь как про личный состав, так и про технику. При этом украинские силы 17 марта смогли отбить 810-ю гвардейскую морскую пехотную бригаду ВС РФ в этом районе. Также неоднократно звучали заявления о том, что противник не может получить успехов в районе населенного пункта Крынки и вынужден постоянно отступать.

"Вероятно, формирование будет отделять функции патрулирования рек от Черноморского флота, в то время как Черноморский флот будет действовать дальше в восточной части Черного моря. Днепровская флотилия, вероятно, будет уязвима для украинских неэкипажных надводных кораблей, которые эффективно уничтожают российские корабли, действующие в Черном море", — говорится в сообщении.

В Минобороны Великобритании рассказали, для чего россиянам понадобилась Днепровская флотилия Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 21 марта в ISW оценили вероятность новой оккупации правобережья Днепра после того, как в России решили создать флотилию. По словам аналитиков, ВС РФ удался небольшой рейд — 13 марта россияне якобы высадились на правом берегу Херсонской области. Создание противником Днепровской военной флотилии может поддерживать дальнейшие усилия в этом.