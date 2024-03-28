"Скорость ракеты бешеная": как ПВО Украины сбивает "Цирконы", — Евлаш (видео)

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ, во время удара ракета "становится баллистической". В этот момент ее могут поразить средства ПВО.

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Чтобы понимать характеристики вражеской ракеты "Циркон", ее нужно изучить. Однако ВСУ уже могут противостоять этому оружию. Об этом "24 каналу" рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш.

По его словам, вообще говорить о ракетах "Циркон" очень тяжело, так как информации о них немного. Эксперты устанавливают, что это за тип оружия, какая именно у него боевая часть.

"Скорость ракеты бешеная. Однако во время удара цель становится баллистической и в этот момент ПВО может сбить ее", – сказал Евлаш.

Он также отметил, что Украине нужно больше средств ПВО, чтобы прикрыть все города и все инфраструктурные объекты.

Евлаш предположил, почему именно сейчас ВС РФ начали активнее использовать ракеты "Циркон". Он назвал две версии:

Проверить новое оружие и наши системы ПВО, насколько территория Украины прикрыта, где, как и что размещено.

У врага может быть недостаточно определенных ракет для выполнения тех или иных задач. Поэтому оккупанты используют ракеты другого типа.

"Об этом мы узнаем позже. Но это уже не первое применение. Ранее уже эксперты подтверждали удары ракетами "Циркон" по городам Украины", — сказал он.

Илья Евлаш о ракетах "Циркон" (смотреть с 11 минуты)

Ранее СМИ сообщали, что все имеющиеся у ВС РФ ракеты "Циркон" могли собрать в Крыму. Эксперт Иван Киричевский предположил, что российские гиперзвуковые ракеты могут запускать из комплексов "Бастион" или "Объект 100".

Как рассказал журналист Фокуса Александр Мативенко, "Циркон" является самой опасной ракетой в арсенале РФ. Это действительно гиперзвуковая ракета, которая способна поддерживать скорость более 5 махов (более 6 000 км/ч), а потому ее крайне трудно сбить, хотя, как ни странно, системы Patriot и SAMP/T способны это делать.