"Швидкість ракети скажена": як ППО України збиває "Циркони", — Євлаш (відео)

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ, під час удару ракета "стає балістичною". У цей момент її можуть вразити засоби ППО.

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Щоб розуміти характеристики ворожої ракети "Циркон", її потрібно вивчити. Однак ЗСУ вже можуть протистояти цій зброї. Про це "24 каналу" розповів представник Повітряних сил Ілля Євлаш.

За його словами, взагалі говорити про ракети "Циркон" дуже важко, оскільки інформації про них небагато. Експерти встановлюють, що це за тип зброї, яка саме в нього бойова частина.

"Швидкість ракети шалена. Однак під час удару ціль стає балістичною і в цей момент ППО може збити її", — сказав Євлаш.

Він також зазначив, що Україні потрібно більше засобів ППО, щоб прикрити всі міста і всі інфраструктурні об'єкти.

Євлаш припустив, чому саме зараз ЗС РФ почали активніше використовувати ракети "Циркон". Він назвав дві версії:

Перевірити нову зброю і наші системи ППО, наскільки територія України прикрита, де, як і що розміщено.

У ворога може бути недостатньо певних ракет для виконання тих чи інших завдань. Тому окупанти використовують ракети іншого типу.

"Про це ми дізнаємося пізніше. Але це вже не перше застосування. Раніше вже експерти підтверджували удари ракетами "Циркон" по містах України", — сказав він.

Ілля Євлаш про ракети "Циркон" (дивитися з 11 хвилини)

Раніше ЗМІ повідомляли, що всі наявні у ЗС РФ ракети "Циркон" могли зібрати в Криму. Експерт Іван Киричевський припустив, що російські гіперзвукові ракети можуть запускати з комплексів "Бастіон" або "Об'єкт 100".

Як розповів журналіст Фокуса Олександр Мативенко, "Циркон" є найнебезпечнішою ракетою в арсеналі РФ. Це справді гіперзвукова ракета, яка здатна підтримувати швидкість понад 5 махів (понад 6 000 км/год), а тому її вкрай важко збити, хоча, як не дивно, системи Patriot і SAMP/T здатні це робити.