Смогут атаковать только в одном направлении: ISW спрогнозировал новое наступление ВС РФ

Вместе с тем, по словам аналитиков, российскому командованию достаточно направить лишь некоторую часть войск на любой ранее неактивный участок, чтобы заставить Украину отводить личный состав и открывать уязвимые зоны.

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Возможность России наступать вдоль украинской границы может ограничить использование личного состава и техники ВСУ. Вместе с тем западная помощь и мобилизация в Украине помогли бы смягчить последствия российского наступления. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 28 марта.

Президент Владимир Зеленский в интервью западным СМИ сообщил, что строятся укрепления и оборонительные позиции возле города Сумы в ответ на сообщения о значительном наращивании российских сил в соседней Брянской области и удары по украинским населенным пунктам в этом районе.

Местные власти Сумской области недавно предупредили, что РФ проводит информационную операцию с угрозой возможного нападения на область, но отметил, что власти Украины не заметили никаких российских ударных групп вблизи границ.

Аналитики ISW также не обнаружили визуальных свидетельств того, что российские войска концентрируются в Брянской области для подготовки к каким-либо значимым военным действиям.

В ближайшие месяцы ВС РФ, скорее всего, смогут вести крупномасштабную наступательную операцию только в одном направлении, и маловероятно, что российские войска отдадут приоритет какому-то новому фронту вместо оперативных направлений, на которых сосредотачивались в последние полтора года.

Теоретически ВС РФ могут сосредоточить силы в любой точке вдоль линии фронта протяженностью больше 3000 км вдоль пограничной территории РФ, Беларуси — в дополнение к линии фронта в Украине. Это бы заставило Украину пойти на ответные действия. Оттянуть ресурсы с других, более активных участков фронта.

Судя по всему, пишут аналитики, Украине уже приходится выбирать приоритетные направления фронта, на которых дислоцируются ограниченные людские и материальные ресурсы. И даже ограниченная переброска украинской техники и личного состава из активных прифронтовых зон может оказаться дестабилизирующей.

Летнее наступление России: прогноз ISW

Будущие российские наступательные операции не обязательно ограничатся существующими линиями фронта на востоке и юге Украины. Российскому военному командованию достаточно направить лишь некоторую часть войск на любой ранее неактивный участок, чтобы заставить Украину отводить личный состав и технику от других участков, что потенциально создаст уязвимые места, которыми могут воспользоваться ВС РФ.

Своевременная военная помощь от США и решение текущих проблем с личным составом устраняло бы эти уязвимости. Украинские официальные лица недавно сообщили, что украинские военные уделяют приоритетное внимание ротации и отдыху передовых подразделений, а также другим усилиям по оптимизации военной структуры.

Необходимость в ротации — лишь часть кадровой проблемы, с которой сталкивается Украина. ISW продолжает считать, что поставки ключевых западных систем — многие из которых только США могут предоставить быстро и в значительных объемах, — сыграют решающую роль в определении перспектив ВС РФ на 2024 год и того, когда ВСУ смогут попытаться вернуть инициативу.

Ход войны до конца 2024 года во многом зависит от предоставления военной помощи США и продолжения военной поддержки со стороны неамериканских организаций, а также от того, удастся ли Украине решить кадровые проблемы.

Дальнейшие прогнозы войны в Украины варьируются — от наиболее предпочтительных до самых опасных. Неопределенность будет сохраняться, пока не станет ясно, возобновят ли США военную поддержку и решит ли Украина текущие проблемы с личным составом. У США и Украины есть возможности влиять и определить, как будет развиваться война в 2024-м и в последующие годы. Ближайшие и долгосрочные перспективы по-прежнему зависят от решений, которые еще предстоит принять в Вашингтоне, Киеве, Брюсселе, Париже, Берлине, Москве и других городах, а также от исполнения этих решений на поле боя.

Напомним, что ВС РФ могут отсекать отдельные участки фронта и разрушать логистику. Все из-за того, что зонтик украинской ПВО сжимается.

Также сообщалось, что Львовской области угрожала группа Shahed и ракеты "Кинжал". Но сбить удалось не все.