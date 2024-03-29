В Бундестаге уверены, что ввод войск в Украину не делает страны НАТО сторонами войны, — СМИ

Если одна из стран Альянса примет решение помочь Киеву сухопутными войсками, то считается, что она будет действовать в одностороннем порядке. Соответственно, военный блок не будет иметь к этому отношения.

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В немецком Бундестаге убеждены, что если иностранные войска будут введены на территорию Украины, то это не сделает все страны НАТО сторонами конфликта. Об этом пишет DPA.

Такое мнение озвучила исследовательская службы нижней палаты. В своем докладе, который еще не был опубликован, но попал в руки журналистов, представители Бундестага написали следующее:

"Если государство-член НАТО действует в одностороннем порядке — то есть не в рамках ранее принятой операции НАТО и вне структур военного командования НАТО, — ни НАТО в целом, ни другие государства-партнеры НАТО не становятся сторонами конфликта".

В то же время, в докладе отмечают, что ввод сухопутных войск на другую территорию, в частности в Украину, допустим по международному праву.

В материале DPA наводят слова местной депутатки Беатрикс фон Шторх которая спросила, как может повлиять ввод войск НАТО на так называемое "дело Альянса", в ходе которого другие члены блока должны поддерживать друг друга.

"Если войска государства-члена НАТО примут участие в коллективной самообороне (ст. 51 Устава ООН) в пользу Украины в существующем конфликте (между Россией и Украиной) и будут атакованы другой стороной конфликта (Россией) в ходе боевых действий в зоне конфликта, это не будет являться случаем ст. 5 Договора НАТО", — заявили эксперты Бундестага.

Кроме того, статья 5 Договора НАТО относится исключительно к странам НАТО и тем войскам, которые подверглись нападению на их территорию. А вот если говорить о военном вмешательстве французских сухопутных войск в пользу Киева, то это решение было бы основано на коллективном праве на самооборону. Этот пункт прописан в 51 статье Устава ООН. Соответственно, решение о вводе войск является допустимым в международном праве.

Напомним, 22 марта сообщалось, что генерал Франции не исключает того, что войска НАТО будут отправлены в Украину. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Франции Тьерри Буркхара, российский президент начал большую войну, рассчитывая на то, что Запад никогда не примет решение ввести в Украину войска, и европейцы должны продемонстрировать, что "эта идея неправильная".