У Бундестазі впевнені, що введення військ в Україну не робить країни НАТО сторонами війни, — ЗМІ

Якщо одна з країн Альянсу ухвалить рішення допомогти Києву сухопутними військами, то вважається, що вона діятиме в односторонньому порядку. Відповідно, військовий блок не матиме до цього вiдношення.

Related video

У німецькому Бундестазі переконані, що якщо іноземні війська будуть введені на територію України, то це не зробить усі країни НАТО сторонами конфлікту. Про це пише DPA.

Таку думку озвучила дослідницька служба нижньої палати. У своїй доповіді, яку ще не було опубліковано, але вона потрапила до рук журналістів, представники Бундестагу написали таке:

"Якщо держава-член НАТО діє в односторонньому порядку — тобто не в рамках раніше ухваленої операції НАТО і поза структурами військового командування НАТО, — ні НАТО в цілому, ні інші держави-партнери НАТО не стають сторонами конфлікту".

Водночас у доповіді зазначають, що введення сухопутних військ на іншу територію, зокрема в Україну, допустиме за міжнародним правом.

У матеріалі DPA наводять слова місцевої депутатки Беатрікс фон Шторх, яка запитала, як може вплинути введення військ НАТО на так звану "справу Альянсу", під час якої інші члени блоку мають підтримувати одне одного.

"Якщо війська держави-члена НАТО візьмуть участь у колективній самообороні (ст. 51 Статуту ООН) на користь України в наявному конфлікті (між Росією та Україною) і будуть атаковані іншою стороною конфлікту (Росією) під час бойових дій у зоні конфлікту, це не буде випадком ст. 5 Договору НАТО", — заявили експерти Бундестагу.

Крім того, стаття 5 Договору НАТО стосується виключно країн НАТО і тих військ, які зазнали нападу на їхню територію. А ось якщо говорити про військове втручання французьких сухопутних військ на користь Києва, то це рішення було б засноване на колективному праві на самооборону. Цей пункт прописаний у 51 статті Статуту ООН. Відповідно, рішення про введення військ є допустимим у міжнародному праві.

Нагадаємо, 22 березня повідомлялося, що генерал Франції не виключає того, що війська НАТО буде відправлено в Україну. За словами начальника Генштабу Збройних сил Франції Тьєррі Буркхара, російський президент розпочав велику війну, розраховуючи на те, що Захід ніколи не ухвалить рішення ввести в Україну війська, і європейці мають продемонструвати, що "ця ідея неправильна".