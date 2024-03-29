ВМС США готовятся к масштабным испытаниям гиперзвуковой ракеты C-HGB

Сейчас армия сосредоточена на тестировании ракеты на испытательных стендах, которые имитируют все этапы полета. После этого летом начнутся физические пушки.

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Военно-морские силы США начинают масштабное испытание гиперзвукового оружия, чтобы определить путь совместной программы развития с армией. Об этом сообщает Defense News.

В Управлении быстрых возможностей и критических технологий армии говорят, что испытания ракеты Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) начнутся летом с наземной пусковой установки.

"Если все пойдет по плану, мы будем на полигоне уже этим летом", — заявил генерал-лейтенант Роберт Рош на симпозиуме Ассоциации глобальных сил армии США.

C-HGB состоит из боевой части, системы наведения, кабеля и теплозащитного экрана. Особенностью гиперзвукового оружия является то, что оно должно лететь быстрее 5 Махов в час и маневрировать между различными высотами, что должно усложнить его обнаружение. Сейчас ВМС проводят тесты на испытательном стенде, который содержит пусковую и наземное вспомогательное оборудование.

"Это скорее команда для ракеты на зажигание и наблюдение за тем, как ракета проходит первую ступень, вторую ступень, адаптер полезной нагрузки, гиперзвуковой планер отделяется и делает свое дело", — пояснил Раш.

Если все пройдет успешно, то это будет моментом для армии, чтобы позволить поставщику начать производство ракет. Армия хочет увидеть полную производительность C-HGB.

Напомним, с августа 2023 года в США продолжаются работы по интеграции гиперзвуковых ракет C-HGB на эсминец Zumwalt.

20 февраля того же года Lockheed Martin получил контракт на производство гиперзвуковых ракет для армии США.