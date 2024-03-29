ВМС США готуються до масштабних випробувань гіперзвукової ракети C-HGB

Наразі армія зосереджена на тестуванні ракети на випробувальних стендах, які імітують всі етапи польоту. Після цього влітку почнуться фізичні пушки.

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Військово-морські сили США розпочинають масштабне випробування гіперзвукової зброї, щоб визначити шлях спільної програми розвитку з армією. Про це повідомляє Defense News.

В Управлінні швидких можливостей та критичних технологій армії кажуть, що випробування ракети Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) розпочнуться влітку з наземної пускової установки.

"Якщо все піде за планом, ми будемо на полігоні вже цього літа", — заявив генерал-лейтенант Роберт Рош на симпозіумі Асоціації глобальних сил армії США.

C-HGB складається з бойової частини, системи наведення, кабелю та теплозахисного екрана. Особливістю гіперзвукової зброї є те, що вона має летіти швидше 5 Махів на годину і маневрувати між різними висотами, що має ускладнити її виявлення. Наразі ВМС проводять тести на випробувальному стенді, який містить пускову і наземне допоміжне обладнання.

"Це скоріше команда для ракети на запалювання і спостереження за тим, як ракета проходить перший ступінь, другий ступінь, адаптер корисного навантаження, гіперзвуковий планер відокремлюється і робить свою справу", — пояснив Раш.

Якщо все пройде успішно, то це буде моментом для армії, щоб дозволити постачальнику почати виробництво ракет. Армія хоче побачити повну продуктивність C-HGB.

Нагадаємо, з серпня 2023 року в США тривають роботи з інтеграції гіперзвукових ракет C-HGB на есмінець Zumwalt.

20 лютого того ж року Lockheed Martin отримав контракт на виробництво гіперзвукових ракет для армії США.