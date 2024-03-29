"Путин против переговоров": в МИД Германии ожидают эскалации в войне России против Украины

В случае победы Москвы, как заявила министр Анналена Бербок, безопасность в Европе и международный порядок окажутся под угрозой, поэтому стоит не допустить поражения Киева.

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Захватническая война против Украины, инициированная Россией вряд ли завершится в ближайшее время, а жестокости президента РФ Владимира Путина нет предела. С соответствующим заявлением выступила руководитель Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью медиагруппе Funke, сообщает Tagesspiegel.

Представительница ведомства подчеркнула, что глава Кремля действует за пределами рациональных аргументов и ценностей человечества. Она отметила, что Путин демонстрирует крайний уровень жесткости и не желает останавливаться.

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"И он, конечно, не хочет вести переговоры, — сказала Бербок.

Путин неоднократно, как отметила дипломат, испытывал единство европейцев с начала вторжения в феврале 2022 года. По ее мнению, главе Кремля не удастся запугать мир своим "курсом дегуманизации". Бербок рассказала, что РФ использует фейковые новости, манипуляции и целенаправленное влияние на общества, чтобы продвигать выгодные нарративы.

"Путин ведет свою войну не только с помощью своих военных", — пояснила руководитель немецкого МИДа.

Бербок также призвала не допустить поражения Украины в этой войне. Она отметила, что в случае победы России безопасность в Европе и международный порядок также окажутся под угрозой.

"Поддержка Украины является нашей собственной гарантией безопасности", — добавила министр.

Напомним, в январе стало известно, что специалисты Министерства иностранных дел Германии обнаружили систематическую информационную кампанию, которую Российская Федерации проводит в социальной сети X. В МИД Германии обнаружили более 50 000 фейковых аккаунтов в сервисе микроблогов.