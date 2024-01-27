"Война в Украине закончится через 3 месяца": у Бербок разоблачили российскую ИПСО

В МИД Германии выявили более 50 000 фейковых аккаунтов в X, которые, координировали пропаганду на немецком языке. Одна из главных тем, которую поднимали подобные страницы — помощь Украине.

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Специалисты Министерства иностранных дел Германии выявили систематическую информационную кампанию, которую Российская Федерации проводит в социальной сети X. Об этом пишет Spiegel 26 января.

В качества примера издание производит сообщение, опубликованное в сентябре на якобы странице министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

"Война в Украине закончится через 3 месяца", — говорится в публикации.

Как отмечают журналисты, аккаунт оказался фейковым, однако упомянутое сообщение понравилось 389 пользователям, а еще 45 человек поделились им в социальных сетях. Ретвиты были помечены хэштегами, которые не имели никакой связи с политикой, однако были популярны в тот период.

Фейковый твит Бербок Фото: Spiegel

В МИД Германии выяснили, что фальшивый твит является частью российской дезинформационной кампании. Кроме того, за четыре месяца эксперты министерства выявили более 50 000 фейковых аккаунтов пользователей, которые координировали пропаганду на немецком языке, и более миллиона твитов.

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Как отмечают в издании, твиты таких пользователей часто содержали обвинения в адрес федерального правительства ФРГ. Одной из главных тем подобных информационных атак является помощь Украине. Авторы публикаций нередко обвиняли немецких политиков в якобы пренебрежении собственными гражданами.

"Меня разочаровывает тот факт, что правительство делает больше для других стран, чем для своих граждан", — говорится в одном из таких сообщений.

Как отмечают журналисты, темы, которые поднимают фальшивые страницы, наталкивают на вывод, что за ними стоит Россия. Эту гипотезу подтвердили криминалистические анализы. Эксперты немецкого внешнеполитического ведомства считают, что последняя волна фейковых сообщений на немецком языке является частью более широкой российской информационной кампании, которая была выявлена в 2022 году и получила название "Двойник".

Злоумышленники создают фейковые страницы не только известных личностей, но и популярных медиа, включая SPIEGEL, Welt и Süddeutsche Zeitung. Так, фальшивая статья Spiegel вечером 19 января была ретвитнута более 3700 раз всего за несколько часов.

Фейковая публикация Spiegel Фото: Spiegel

По данным издания, в министерстве обеспокоены тем, что большая часть российской кампании, вероятно, теперь автоматизирована. Эксперты отметили, что 4000 идентифицированных учетных записей пользователей, которые предположительно контролировались из РФ, публиковали контент на немецком языке в одно и то же время и с одинаковой скоростью, очевидно, контролируемый алгоритмами.

Напомним, 23 января и. о. руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Шаповалов сообщил, что Россия начала свою новую дезинформационную компанию против президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее, 8 декабря, политолог Артем Бронжуков сказал в комментарии Фокусу, что россияне активизировали попытки расшатать украинское общество на фоне недавних скандалов.