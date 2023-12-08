Элайджа Вуд, Тайсон, Роналду и Опра: РФ обманом использовала звезд для своей пропаганды, — NYT (фото)

По информации журналистов, Кремль использовал камео звезд для информационных атак на украинских политиков, прежде всего президента Владимира Зеленского.

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Кремль применил новое оружие в информационной войне с Украиной и Западом — фальшивое камео знаменитостей. Об этом 7 декабря пишет The New York Times.

По всей видимости, как считает издание, такие селебритис, как Элайджа Вуд, Майк Тайсон, Криштиан Роналду, Присцилла Пресли, Опра Уинфри и многие другие, даже не догадывались, как используют их имена в соцсетях и российских новостях для очернения, например, украинского президента.

"Речь идет о Cameo, популярном, хотя и переживающем сейчас трудности, приложении, где пользователи могут платить за персонализированные сообщения от известных людей — в случае г-на Вуда начиная с 340 долларов. Хотя видео является подлинным, оно было перепрофилировано усилиями России с целью ложно очернить президента Зеленского как одурманенного наркотиками неонациста", — поясняет NYT.

Фото: Скриншот

Видео с якобы просьбой Вуда к Зеленскому пройти курс лечения от наркотической зависимости молниеносно распространилось по российским соцсетям и СМИ и созданным фейковым веб-сайтам, выдающим себя за настоящие новостные организации в Европе и США.

"Российские кибер-операторы и агенты влияния демонстриируют адаптивность на протяжении всей войны с Украиной, пробуя новые способы получить преимущество на поле боя и лишить Киев источников внутренней и внешней поддержки", — пишет Центр анализа угроз Microsoft в своем отчете 7 декабря.

В заявлении самой соцсети Cameo говорится, что подобные видео нарушают правила сообщества компании.

Фото: Скриншот

"В случаях, когда такие нарушения подтверждаются, Cameo обычно предпринимает шаги по удалению проблемного контента и приостановке действия учетной записи покупателя, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы", — говорится в заявлении.

Гибридная война России — что нового

NYT отмечает, что новизна использования коммерчески доступных камео подчеркивает изобретательность и настойчивость усилий России, пытающейся оправдать свою агрессию на Украине. И хотя исследователи Microsoft не установили точный источник видео, эксперты, проанализировавшие результаты, заявили, что кампания несет в себе признаки предыдущих секретных информационных операций из России.

Например, отдельная кампания началась в ноябре с публикаций в Facebook и социальной сети X. Посты включали фотографии более 75 мировых знаменитостей с цитатами, перекликающимися с ключевыми пропагандистскими сообщениями Кремля. Известная группа анонимных волонтеров Antibot4navalny разоблачили попытки российского троллинга в интернете.

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Исследователи группы и другие эксперты говорят, что последние усилия России были подкреплены искусственным интеллектом, который, как предупреждают эксперты, может ускорить производство и распространение дезинформации.

"Институт стратегического диалога, исследовательская организация в Лондоне, которая отслеживает экстремизм в интернете, сообщила 5 декабря, что обнаружила сеть из 64 учетных записей ботов на X, которые, по-видимому, используют контент, созданный чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT, для критики г-на Навального", — приводит пример издание.

Затем эти сообщения распространились через медиа-сеть "Царьград", которая принадлежит Константину Малофееву, находящемуся под санкциями США с 2014 года за поддержку первоначального вторжения России в Крым и восточную Украину. Статьи и видео позже появились на известных российских новостных сайтах, в том числе государственного информагентства "РИА Новости" и официальной правительственной газеты "Российская газета".

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Напомним, 5 декабря российские пропагандисты распространили фейк о том, что в Украине на войне якобы погиб 17-летний подросток, которого накануне мобилизовали. В областной военной администрации опровергли информацию.

Также 2 декабря сообщалось, что в ВСУ разоблачили очередной фейк россиян об оккупации Марьинки. По словам аналитиков, россияне подошли к западной границе населенного пункта.