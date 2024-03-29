Неопределенность для Украины: чем может обернуться возвращение Трампа в Белый дом, — Politico

Журналисты попытались спрогнозировать, какую политику в отношении Киева будет проводить республиканец. Они обратили внимание на то, что Трамп демонстрировал безразличие к территориальной целостности Украины.

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Украина должна будет работать с победителями нынешних выборов в Европе и, что более важно, в Соединенных Штатах. Причем вероятность возвращения в Белый дом Дональда Трампа нависает над войной, поэтому у украинских и европейских политиков есть неприятное ощущение относительно его второго президентства. Об этом пишет издание Politico.

Авторы статьи отмечают, что подобные политические потрясения, скорее всего, будут лишь усиливаться с датой приближения президентских выборов в США. Причем со стороны самого Трампа демонстрируется безразличное отношение к вопросам территориальной целостности Украины.

Отмечается, что такие политические потрясения, вероятно, будут только усиливаться с приближением президентских выборов в США. Сам Трамп продемонстрировал равнодушие к территориальной целостности Украины.

В статье приведено заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, согласно которому нет сомнений, что сейчас в Вашингтоне более активной является внутриполитическая повестка дня, поскольку идет подготовка к президентским выборам. Однако представитель команды президента добавил, что инвестиции в Украину — это инвестиции в репутацию Америки, в ее доминирование, в ее возможность устанавливать глобальные правила и следить за тем, чтобы их не нарушали. Отдельно Подоляк надеется, что коммуникация Владимира Зеленского будет способствовать налаживанию хороших контактов с Трампом.

Однако журналисты Politico такого оптимизма не разделяют и отмечают, что в 2019 году действующий глава украинского государства рассчитывал договориться с российским президентом Владимиром Путиным. Таким же образом Зеленский поступал за несколько месяцев до начала большой войны.

Основной вопрос, который поднимают высокопоставленные чиновники в Киеве, заключается в том, будет ли Трамп обижаться на президента за то, что Украина не объявила расследование дел против сына Джо Байдена — Хантера Байдена. В том числе республиканца разозлил главный помощник Зеленского Андрей Ермак, который на печально известной встрече в Мадриде в 2019 году пообещал, что Киев действительно объявит о расследовании.

Как известно, 29 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если план Дональда Трампа закончить войну "за 24 часа" сработает, он будет очень рад.

Также Владимир Зеленский 24 ноября прошлого года пригласил Дональда Трампа посетить Украину и поделиться деталями своего мирного плана.