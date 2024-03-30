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Военный Фокус

Впервые за 60 лет: армия США переходит на новый калибр 6,8 мм (фото)

новое стрелковое оружие армии сша
Фото: Sig Sauer | Пулемет и штурмовая винтовка калибром 6,8 мм

Армия США переходит на новый калибр 6,8 мм. Пулемет и штурмовую винтовку доверили изготавливать компании Sig Sauer.

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101-я воздушно-десантная дивизия в Форт-Кембелле (штат Кентукки) стала первой частью с винтовками следующего поколения под калибр 6,8 мм. Армия США впервые за 60 лет получит совершенно новое стрелковое оружие с совершенно новым калибром. Об этом сообщает The War Zone.

Штурмовые винтовки Sig Sauer M7 и ручные пулеметы M250 поступили в 1-й батальон 506-го пехотного полка, который входит в 101 воздушно-десантную дивизию. Компания Sig Sauer выиграла контракт на производство оружия у General Dynamics и Textron Systems.

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Прототип пулемета M250, который назывался XM250

Дополнительно M7 и M250 могут получить оптику M157, которая повышает точность винтовок благодаря технологиям. Устройство M157 имеет оптику с переменным увеличением до х8, лазерный дальномер и баллистический калькулятор. Обновление стрелкового оружия происходит в рамках программы Next Generation Squad Weapons.

Новый пулемет M250 Fullscreen
Новый пулемет M250
Новая винтовка M7 Fullscreen
Новая винтовка M7
Новый пулемет M250
Новая винтовка M7

Армия США заменяет уже культовую штурмовую винтовку M4 и пулемет M249. Их первые версии поступили в американскую армию в 1965 году. С тех пор было создано много версий M4, AR-15/M16 и ряд других систем от большого количества производителей.

новый калибр армии сша, американская армия Fullscreen
Патроны калибра 6,8 мм

Официально армия не разглашает, сколько новых винтовок поступило в 1-й батальон. Типичное количество для батальона армии США составляет 565 карабинов M4A1 и 54 пулемета M249. Пули калибром 6,8 мм будут легче, имеют лучшую баллистику и большую эффективную дальность.

Напомним, 27 марта армия США испытала новые винтовки под 6,8 мм калибр на Аляске.

В декабре Sig Sauer показала новый пулемет для армии США под калибр 6,8х51 мм.