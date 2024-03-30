Впервые за 60 лет: армия США переходит на новый калибр 6,8 мм (фото)

Армия США переходит на новый калибр 6,8 мм. Пулемет и штурмовую винтовку доверили изготавливать компании Sig Sauer.

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101-я воздушно-десантная дивизия в Форт-Кембелле (штат Кентукки) стала первой частью с винтовками следующего поколения под калибр 6,8 мм. Армия США впервые за 60 лет получит совершенно новое стрелковое оружие с совершенно новым калибром. Об этом сообщает The War Zone.

Штурмовые винтовки Sig Sauer M7 и ручные пулеметы M250 поступили в 1-й батальон 506-го пехотного полка, который входит в 101 воздушно-десантную дивизию. Компания Sig Sauer выиграла контракт на производство оружия у General Dynamics и Textron Systems.

Прототип пулемета M250, который назывался XM250

Дополнительно M7 и M250 могут получить оптику M157, которая повышает точность винтовок благодаря технологиям. Устройство M157 имеет оптику с переменным увеличением до х8, лазерный дальномер и баллистический калькулятор. Обновление стрелкового оружия происходит в рамках программы Next Generation Squad Weapons.

Новый пулемет M250 Новая винтовка M7

Армия США заменяет уже культовую штурмовую винтовку M4 и пулемет M249. Их первые версии поступили в американскую армию в 1965 году. С тех пор было создано много версий M4, AR-15/M16 и ряд других систем от большого количества производителей.

Патроны калибра 6,8 мм

Официально армия не разглашает, сколько новых винтовок поступило в 1-й батальон. Типичное количество для батальона армии США составляет 565 карабинов M4A1 и 54 пулемета M249. Пули калибром 6,8 мм будут легче, имеют лучшую баллистику и большую эффективную дальность.

Напомним, 27 марта армия США испытала новые винтовки под 6,8 мм калибр на Аляске.

В декабре Sig Sauer показала новый пулемет для армии США под калибр 6,8х51 мм.