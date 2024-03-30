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Воєнний фокус

Вперше за 60 років: армія США переходить на новий калібр 6,8 мм (фото)

нова стрілецька зброя армії сша
Фото: Sig Sauer | Кулемет та штурмова гвинтівка калібром 6,8 мм

Армія США переходить на новий калібр 6,8 мм. Кулемет і штурмову гвинтівку довірили виготовляти компанії Sig Sauer.

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101-ша повітряно-десантна дивізія у Форт-Кембеллі (штат Кентуккі) стала першою частиною з гвинтівками наступного покоління під калібр 6,8 мм. Армія США вперше за 60 років отримає абсолютно нову стрілецьку зброю з абсолютно новим калібром. Про це повідомляє The War Zone.

Штурмові гвинтівки Sig Sauer M7 і ручні кулемети M250 надійшли у 1-й батальйон 506-го піхотного полку, який входять у 101 повітряно-десантну дивізію. Компанія Sig Sauer виграла контракт на виробництво зброї у General Dynamics та Textron Systems.

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Прототип кулемета M250, який мав назву XM250

Додатково M7 і M250 можуть отримати оптику M157, яка підвищує точність гвинтівок завдяки технологіям. Пристрій M157 має оптику зі змінним збільшенням до х8, лазерний далекомір і балістичний калькулятор. Оновлення стрілецької зброї відбувається в межах програми Next Generation Squad Weapons.

армія сша Fullscreen
Новий кулемет M250
Нова гвинтівка M7 Fullscreen
Нова гвинтівка M7
армія сша
Нова гвинтівка M7

Армія США заміняє вже культову штурмову гвинтівку M4 і кулемет M249. Їхні перші версії надійшли в американську армію у 1965 році. З того часу було створено багато версій M4, AR-15/M16 і низка інших систем від великої кількості виробників.

новий калібр армії сша, американська армія Fullscreen
Патрони калібру 6,8 мм

Офіційно армія не розголошує, скільки нових гвинтівок надійшло у 1-й батальйон. Типова кількість для батальйону армії США є 565 карабінів M4A1 і 54 кулемети M249. Кулі калібром 6,8 мм будуть легшими, мають кращу балістику і більшу ефективну дальність.

Нагадаємо, 27 березня армія США випробувала нові гвинтівки під 6,8 мм калібр на Алясці.

В грудні Sig Sauer показала новий кулемет для армії США під калібр 6,8х51 мм.