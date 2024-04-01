Слаженная работа: ССО уничтожили российский комплекс РЭБ "Житель" (видео)

Операторы 3-го отдельного полка ССО выявили вражескую станцию постановки помех в ходе ведения разведывательных действий на Запорожском направлении.

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Силы специальных операций (ССО) Украины уничтожили автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель" Вооруженных сил Российской Федерации. Соответствующее видео было опубликовано в официальном Telegram-канале ССО.

Сообщается, что вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Житель" был выявлен операторами 3-го отдельного полка ССО во время ведения разведки на Запорожском направлении.

"На вражескую цель операторы навели огонь ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате слаженной работы комплекс РЭБ "Житель" уничтожен", — говорится в публикации.

Унитожение комплекса РЭБ "Житель"

Отметим, что комплекс РЭБ "Житель" используется оккупантами для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов источников радиоизлучений, а также для обмена информацией с аналогичными станциями.

По информации российского телеканала "Звезда", "Житель" способен перехватывать и подавлять каналы управления беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, военные 14-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ударной группы "Харон" также уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор". По словам блогера Сергея Стерненко, это было сделано при помощи "очень толстого дрона".

Кроме того, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что бойцы из 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха успешно ликвидировали вражеский танк при помощи системы "Джавелин".