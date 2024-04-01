Россия имеет очень большое количество бомб весом 1,5 тонны, — Воздушные силы (видео)

Илья Евлаш, спикер Воздушных сил ВСУ, считает, что самолеты Су-34 и Су-35 должны стать целью для ПВО, поскольку именно они транспортируют большие бомбы.

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Российская Федерация имеет на вооружении очень много мощных 1500-килограммовых бомб, которыми пытается истощить систему ПВО Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил Илья Евлаш, представитель Воздушных сил ВСУ.

Он рассказал, что противодействовать такому оружию достаточно сложно, поскольку 1500 кг достаточно, чтобы уничтожить полностью большой 9-этажный панельный дом или старую "хрущевку". По его словам, таких бомб в России очень много.

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Российский самолет сбросил еще одну авиабомбу ФАБ-500 на Белгородскую область, — СМИ (карта)

"Они их используют, они пытаются истощить нашу систему ПВО", — пояснил спикер.

Такие бомбы применяют самолеты Су-34 и Су-35. Именно этим самолетам, по его мнению, нужно противодействовать в первую очередь.

"Конечно, это достаточно непростая задача, однако мы показали, что можем выполнять сейчас и такие сверхсложные операции", — сказал Евлаш.

Применение ФАБов войсками РФ

Войска РФ стали чаще применять ФАБы в районе Бахумта. Офицер пресс-службы 26-й артбригады Олег Калашников рассказал, что конечной целью российских войск является город Часов Яр. В связи с этим активность оккупантов в Донецкой области повысилась.

Оккупанты, по информации таблоида Bild, намерены забросать Украину тяжелыми бомбами. Этот вид боеприпасов представляет большую опасность. Бомба при ударе может оставить после себя воронку до 15 метров в диаметре, а радиус поражения осколками и ударной волной составляет около 500 м.

Напомним, 1 апреля издание Independent сообщило, что российские планирующие авиабомбы меняют войну на восточном фронте Украины. Джон Форман, бывший атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве, рассказал, что ФАБ не столь эффективна, чем JDAM, но гораздо дешевле.