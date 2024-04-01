Росія має дуже велику кількість бомб вагою 1,5 тонни, – Повітряні сили (відео)

Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ, вважає, що літаки Су-34 і Су-35 повинні стати ціллю для ППО, оскільки саме вони транспортують великі бомби.

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Російська Федерація має на озброєнні дуже багато потужних 1500-кілограмових бомб, якими намагається виснажити систему ППО України. Про це в ефірі телемарафону повідомив Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ.

Він розповів, що протидіяти такій зброї досить складно, оскільки 1500 кг достатньо, аби знищити повністю великий 9-поверховий панельний будинок чи стару "хрущовку". З його слів, таких бомб у Росії надзвичайно багато.

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Російський літак скинув ще одну авіабомбу ФАБ-500 на Бєлгородську область, – ЗМІ (карта)

"Вони їх використовують, вони намагаються виснажити нашу систему ППО", – пояснив спікер.

Такі бомби застосовують літаки Су-34 і Су-35. Саме цим літакам, на його думку, потрібно протидіяти насамперед.

"Звісно, що це досить непроста задача, однак ми показали, що можемо виконувати зараз і такі надскладні операції", – сказав Євлаш.

Застосування ФАБів військами РФ

Війська РФ стали частіше застосовувати ФАБи в районі Бахумта. Офіцер пресслужби 26-ї артбригади Олег Калашніков розповів, що кінцевою метою російських військ є місто Часів Яр. У зв'язку з цим активність окупантів на Донеччині підвищилася.

Окупанти, за інформацією таблоїда Bild, мають намір закидати Україну важкими бомбами. Цей вид боєприпасів становить велику небезпеку. Бомба під час удару може залишити після себе воронку до 15 метрів у діаметрі, а радіус ураження осколками та ударною хвилею становить близько 500 м.

Нагадаємо, 1 квітня видання Independent повідомило, що російські плануючі авіабомби змінюють війну на східному фронті України. Джон Форман, колишній аташе з питань оборони Великої Британії в Москві, розповів, що ФАБ не настільки ефективна, ніж JDAM, але набагато дешевша.