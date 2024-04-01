Начальник Ровенского ТЦК после скандального видео написал рапорт: подробности

Военком попросился перевести его в боевую часть. Командование претензий к офицеру в части выполнения служебных обязанностей нет, впрочем, в ведомстве убеждены, что личные вопросы военнослужащие не должны решать на рабочем месте.

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Начальник одного из территориальных центров комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) Ровенской области после обнародования резонансного видео с его участием написал рапорт на перевод в боевую часть. Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Запад" в понедельник, 1 апреля.

Приказ о назначении военкома на новое место службы руководство уже подписало.

В ОК "Запад" имени и фамилии военного не назвали, однако предположительно им является Александр Ярмошевич. Впрочем, отметили, что командование претензий к выполнению офицером служебных обязанностей не имеет. В то же время отметили, что личные вопросы военнослужащие не должны решать на рабочем месте.

"Принимая во внимание общественный резонанс от публикации материалов, указанный офицер по собственной инициативе написал рапорт о переводе его для дальнейшего выполнения служебных обязанностей в одну из боевых частей", — сообщили в ОК "Запад".

В свою очередь правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах в служебном помещении были установлены скрытые видеокамеры.

"Утечка видеоматериалов была вброшена и распространена в целом через ресурсы и при прямом сопровождении "лидеров" общественного мнения врагов. Поэтому обращаем внимание граждан на необходимость соблюдения информационной гигиены и более тщательной проверки первоисточников", — отметили в ведомстве.

Напомним, 28 марта в сети распространили видео, на котором, вероятно, начальник Ровенского ТЦК и СП Александр Ярмошевич целуется с разными женщинами в своем кабинете.

29 марта Ярмошевич заявил, что камеру в его кабинете могла установить из-за того, что "он действовал по совести". Если бы это было иначе, то смог бы дольше задержаться на должности начальника ТЦК.