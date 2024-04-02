Оккупанты установили боевой модуль БППУ-1 на польскую БМП в полевых условиях (видео)

Установка модуля является дешевой модификацией, существенно повышающей возможности бронемашины. Таким образом польскую BWP-1 переделали в БМП-1АМ "Басурманин" с 30-мм автоматической пушкой 2А72.

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В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен процесс установки башенного модуля БППУ-1 на захваченную у украинских военных боевую машину пехоты БМП-1. Этот шаг, судя по всему, свидетельствует о возможностях российских полевых ремонтных объектов в проведении несложных модернизаций военной техники. Об этом написал польский обозреватель Defence 24 Адам Свирковский.

Бронемашина, вероятно является BWP-1 польского происхождения, что указывает на использование таких машин в украинских вооруженных силах. Сколько машин этого типа было передано Украине, неизвестно, но по разным оценкам — до нескольких сотен единиц.

Отмечается, что необитаемый башенный модуль БППУ-1, вероятно, был снят с поврежденной машины, например, БТР-82А, что позволяет быстро восстановить работоспособность боевой машины. Таким образом, польскую BWP-1 переделали в БМП-1АМ "Басурманин", заменив старую башню с 73-мм пушкой 2А28 "Гром" на необитаемый боевой модуль БППУ-1.

Он оснащен универсальным прицелом ТКН-4ГА-01 с ночным видением и лазерным дальномером, а также вооружен стабилизированной 30-мм автоматической пушкой 2А72 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Помимо нового вооружения были использованы новая радиостанция, навигационная система и двигатель УТД-20С1 российского производства.

"Установка башни БТР-82А на БМП-1 является дешевой модификацией, существенно повышающей возможности машины. Масса башни БППУ-1 составляет примерно 1700 кг, что позволяет сохранить как плавучесть, так и другие технические характеристики машины", — пишет обозреватель.

Вместе с тем Свирковский подчеркнул, что проблемой остается слабая бронированность БМП, которая не была улучшена в рамках этой модернизации.

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