Кулеба о спецтрибунале в Гааге: украинцы хотят справедливости сейчас, а не в будущем

По мнению министра иностранных дел, Киев имеет право требовать помощи не только на поле боя, но и в судебных инстанциях.

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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на международной конференции в Гааге заявил, что украинцы нуждаются в справедливости уже сейчас, а не в далекой перспективе. Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

"Выступая на открытии конференции 57 стран "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге я отметил, что справедливость — это то, в чем украинцы нуждаются уже сейчас. Украинцы не хотят слышать заявления, что справедливость будет достигнута. Им нужно, чтобы справедливость была уже сейчас. Не только на поле боя, но и в залах суда и в реальных решениях. И они имеют право этого требовать", — отметил Кулеба.

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По словам министра, в данном контексте Украина уже добилась ощутимых результатов на четырех направлениях. В том числе начал работать Реестр убытков, благодаря которому украинцы имеют право требовать возмещения за повреждение или уничтожение жилого имущества, и сфера его действия в дальнейшем расширится. К тому же уже создан Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины, и его прокуроры уже начали расследование и подготовку обвинительных актов по этому преступлению. Кроме того, Международный уголовный суд уже выдал первые четыре ордера на арест, в частности, президента РФ Путина. Украина ожидает, что в дальнейшем таких решений будет больше. По словам Кулебы, уже были приняты первые решения по использованию замороженных российских активов в пользу Украины, и в дальнейшем в этом году такая работа должна дать больше результатов.

В завершение своего выступления Дмитрий Кулеба отметил, что нужно еще больше работать, однако уже судя по первым шагам можно говорить, что ответственности за российскую агрессию и дальнейшие зверства не избежать.

Напомним, что 5 марта текущего года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест командующего российской дальней авиации Сергея Кобылаша и командующего Черноморского флота страны-агрессора Виктора Соколова.

Также 17 марта 2023 года стало известно о выдаче судом в Гааге ордера на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.