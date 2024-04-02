Кулеба про спецтрибунал в Гаазі: українці хочуть справедливості зараз, а не в майбутньому

На думку міністра закордонних справ, Київ має право вимагати допомоги не лише на полі бою, а й в судових інстанціях.

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Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на міжнародній конференції в Гаазі заявив, що українці потребують справедливості вже зараз, а не в далекій перспективі. Про це дипломат написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Виступаючи на відкритті конференції 57 країн "Відновлення справедливості для України" в Гаазі я зазначив, що справедливість – це те, чого українці потребують вже тепер. Українці не хочуть чути заяви, що справедливість буде досягнута. Їм потрібно, щоб справедливість була вже зараз. Не тільки на полі бою, а й у залах суду та в реальних рішеннях. І вони мають право цього вимагати", — зазначив Кулеба.

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За словами міністра, у даному контексті Україна вже домоглася відчутних результатів на чотирьох напрямках. У тому числі почав працювати Реєстр збитків, завдяки якому українці мають право вимагати відшкодування за пошкодження чи знищення житлового майна, і сфера його дії надалі розшириться. До того ж вже створено Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України, і його прокурори вже почали розслідування та підготовку обвинувальних актів стосовно цього злочину. Крім того, Міжнародний кримінальний суд уже видав перші чотири ордери на арешт, зокрема, президента РФ Путіна. Україна очікує, що надалі таких рішень буде більше. За словами Кулеби, вже були прийняті перші рішення стосовно використання заморожених російських активів на користь України, і надалі цього року така робота має дати більше результатів.

На завершення свого виступу Дмитро Кулеба зауважив, що потрібно ще більше працювати, проте вже судячи з перших кроків можна говорити, що відповідальності за російську агресію та подальші звірства не уникнути.

Нагадаємо, що 5 березня поточного року Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордери на арешт командувача російської дальньої авіації Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту країни-агресора Віктора Соколова.

Також 17 березня 2023 року стало відомо про видачу судом в Гаазі ордера на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.