ВС РФ продвинулись в районе трех населенных пунктов возле Авдеевки: где шли бои (карта)

Россияне начали наносить тактические удары на двух направлениях одновременно. В частности, возле Первомайского наступали с помощью бронетехники, а возле Невельского атаковали группой из 30 пехотинцев.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись возле Авдеевки Донецкой области на фоне продолжающихся боев. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 2 апреля.

Согласно геолокационным кадрам от 31 марта, ВС РФ продвинулись на запад от населенного пункта Бердычи. Тогда как кадры от 31 марта показывают, что оккупанты продвинулись в Семеновке. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 2 апреля, россияне могли продвинуться на запад от Тоненького, однако аналитики отметили, что непонятно, это недавние наступления в этом районе или более давние снимки предыдущей атаки РФ 30 марта.

Российские военные заявляли, что российские военные якобы продвинулись на километр к западу от Тоненького в направлении Уманского, возле сел Бердычи, Семеновки и вблизи Уманского, Водяного, Первомайского. Однако аналитики ISW не нашли визуального подтверждения этого.

Украинские и российские источники утверждали, что позиционные бои продолжались в районе Бердычев, Семеновки, Уманского, Тоненького, Первомайского, Невельского.

По словам украинского офицера, который воюет на Авдеевском направлении, иногда оккупанты наносят тактические удары на двух направлениях одновременно. Например, ВС РФ проводили штурм с помощью техники возле Первомайского, а группа из 30 пехотинцев атаковали возле Невельского.

Авдеевское направление

Ситуация на Авдеевском направлении: данные Генштаба ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении украинские бойцы отбили 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области. Там противник пытался выбить украинские подразделения с занимаемых рубежей.

2 апреля бойцы 3-й ОШБр рассказали о потерях, которые нанесли оккупантам под Авдеевкой в марте. В частности, они равны полноценной бригаде ВС РФ.

В тот же день офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, как украинским военным удалось отбить одну из крупнейших танковых атак врага на Авдеевском направлении.