Блинкен призывает ЕС укрепить оборонно-промышленную базу и думать на перспективу

Госсекретарь США подчеркнул, что понимание "критического момента" в Украине должно стать катализатором для ее западных союзников в развитии и укреплении производственных мощностей ОПК этих стран.

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Евросоюз должен укрепить свою оборонную промышленную базу и обратить внимание не только на военные нужды Украины, но и на более развитие устойчивых оборонно-промышленных мощностей, рассчитанных на долгосрочную перспективу. Об этом во вторник, 2 апреля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Париж в преддверии 75-й годовщины НАТО, пишет Euractiv.

Блинкен подчеркнул, что понимание "критического момента" в Украине должно стать катализатором для ее западных союзников в развитии и укреплении производственных мощностей ОПК этих стран.

"Это инвестиции в самих себя. Проблемы, которые мы наблюдаем в Украине, не исчезнут завтра, и мы должны быть уверены, что наша оборона настолько сильна, насколько это возможно", — заметил госсекретарь США.

Встречаясь в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, министром обороны Себастьяном Лекорню и министром иностранных дел Стефаном Сежурне, Блинкен акцентировал внимание на том, что абсолютно необходимо предоставить украинцам все то, что им нужно для самообороны, особенно в плане боеприпасов и средств ПВО.

Одновременно глава французского оборонного ведомства во время посещения совместно с Блинкеном производственной площадки боеприпасов Nexter в пригороде Парижа как факт действий заявил, что производство CEASAR во Франции увеличится в шесть раз — с двух в месяц до начала войны до 12 в ближайшем будущем.

Киев бьет тревогу

В марте президент Владимир Зеленский призвал союзников и партнеров Украины обратить внимание на то, что на поле боя материализовалась лишь часть того, что они обещали в плане финансовой и военной помощи, а у украинской армии наступает снарядный голод.

Вместе с тем на саммите по Украине, который прошел в Париже в конце февраля этого года, президенты ЕС, главы государств и министры Канады, США и Великобритании поддержали чешскую инициативу — закупку боеприпасов за пределами ЕС для удовлетворения самых насущных потребностей Украины. Они также пообещали расширить сотрудничество в области поставок Украине ракет средней и большой дальности, киберзащиты и совместного производства оружия на территории Украины.

"Встреча проходит в критический для Украины момент — и в момент, когда сдвиг во внешней политике Франции становится более явным и убедительным. Это окно возможностей для Макрона, чтобы подготовить почву для других встреч Блинкена в Европе", — написала в соцсети X Гезине Вебер, приглашенный исследователь Колумбийского университета.

На уже упомянутом февральском саммите по Украине Макрон подтвердил, что развертывание западных войск на территории Украины больше не должно исключаться.

"Этот комментарий, вызвавший существенную реакцию со стороны стран-членов ЕС, вместе с тем свидетельствует о все более ястребиной позиции Парижа после того, как Макрона обвинили в том, что он делает слишком мало для поддержки военных усилий Украины", — подчеркивает издание.

Поддержка США под угрозой

По данным Кильского института, США являются важнейшим партнером Украины: с начала войны они выделили Украине 67,7 миллиарда евро, или 0,32% ВВП страны. Однако будущий пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов (55,8 миллиарда евро) может быть полностью отклонен республиканскими членами Конгресса в Вашингтоне.

Госсекретарь заявил, что возобновление финансирования "должно быть осуществлено как можно скорее. Оно необходимо сейчас и срочно".

Ранее президент Зеленский дал понять, что Украине будет сложно обойтись без поддержки США.

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Саммит НАТО 2024: в Госдепе анонсировали разработку "дорожной карты" вступления Украины в Альянс

Напомним, 2 апреля The Financial Times сообщило, что НАТО создает новый фонд, чтобы помогать Украине вместо США. По данным журналистов, большой пакет помощи могут предоставить Киеву как ощутимую поддержку по итогам июльского саммита НАТО.