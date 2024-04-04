В США завершили начальные испытания системы РЭБ для нового истребителя F-15E/EX

Система EPAWSS для самолетов F-15E Strike Eagle — это целый комплекс, который обеспечивает полный спектр возможностей РЭБ, включая радиолокационное предупреждение, геолокацию, ситуационную осведомленность и самозащиту.

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ВВС США недавно завершили начальный этап эксплуатационных испытаний и оценки системы пассивного активного предупреждения Eagle Passive Active Warning Survivability System, или EPAWSS, которая обеспечивает возможности радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для истребителей F-15E Strike Eagle и F-15EX Eagle II. Об этом 3 апреля сообщили обозреватели Defense News.

Система AN/ALQ-250 EPAWSS от компании BAE Systems, установленная штатно на F-15EX в настоящее время проходит модернизацию на ряде истребителей. Это целый комплекс, который открывает новые горизонты в борьбе с современными угрозами, обеспечивая полный спектр возможностей РЭБ — радиолокационное предупреждение, геолокацию, ситуационную осведомленность и самозащиту F-15.

По данным BAE Systems, система EPAWSS полностью интегрирована с радиолокационным оповещением, геолокацией и расширенными возможностями по использованию зенитных и осветительных ракет для обнаружения и поражения наземных и воздушных угроз в условиях плотных радиопомех.

Однако в настоящее время система не интегрирована с общей системой предупреждения о ракетном нападении (CMWS) AN/AAR-57A(V), предназначенной для обнаружения инфракрасных угроз, даже если F-15EX имеет те же точки крепления, которые используются для этих датчиков на F-15QA и F-15SA.

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"EPAWSS — это технологический скачок, повышающий летальность и боевые возможности F-15E и F-15EX в условиях борьбы с современными угрозами. Она установила базовый уровень для систем РЭБ в сообществе истребителей", — сказал руководитель Центра оперативных испытаний и оценки ВВС майор Брайант Баум.

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Система EPAWSS обладает меньшими размерами и весом по сравнению с предыдущими системами РЭБ для F-15. Это обеспечивает гибкую возможность модернизации и быстрого внедрения новых возможностей.

Одной из ключевых ее особенностей является интеграция когнитивной радиоэлектронной борьбы, которая позволяет системе лучше различать сигналы и реагировать на новые электромагнитные угрозы. Это было успешно продемонстрировано в ходе учений Northern Edge 2023.

Ранее сообщалось, что китайские военные продолжают расширять номенклатуру штатных носителей элементов РЭБ на базе истребителей. В частности в КНР идут работы над палубным истребителем J-15D, который будет оснащен капсулами радиоэлектронной борьбы.