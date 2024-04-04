За события в РФ отвечает только Путин: в ГУР прокомментировали атаки на российские НПЗ (видео)

По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, более двух лет российский президент отдает приказы о ракетных ударах по городам Украины. Поэтому возможны асимметричные действия на вражеской территории.

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За взрывы на территории Российской Федерации ответственен президент Владимир Путин. Сейчас нет альтернативы асимметричным действиям Украины на вражеской земле. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Андрей Юсов в интервью "Голосу Америки".

По его словам, за два года борьбы было бы крайне странно, если бы война велась только на украинской территории. Удары происходят исключительно по объектам, которые Кремль использует в военных целях, в частности речь идет про нефтеперерабатывающие заводы.

"Танки, которые стреляют по нашим городам, сами по себе не ездят — их заправляют топливом. И это "топливо смерти" помогает Путину уничтожать нашу гражданскую инфраструктуру, наши города и села," — заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель украинской разведки добавил, что все 2 года полномасштабного вторжения противник не перестает атаковать мирные города. Тысячи ракет ВС РФ запустили по украинским объектам. Речь идет про топливно-энергетический комплекс, энергетические объекты, НПЗ, а в последнее время еще прибавились атаки по объектам газовой сферы.

"И два года — это тот постоянный террор, который осуществляет Путин против Украины. Было бы очень странно, если бы эта война велась только на территории Украины. Поэтому мы ценим и уважаем мнение каждого, но то, что используется в войне против Украины, в геноцидной войне, так или иначе должно быть обезврежено. Несмотря на это официальная Украина не комментировала и не подтверждала собственно события на территории самой Российской Федерации. За то, что происходит на территории РФ, отвечает режим Путина", — подытожил Андрей Юсов.

Напомним, 3 апреля глава Татарстана Рустам Минниханов высказался об атаке украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы. По его словам, жителям региона не нужно ждать того, что на будущие атаки украинских дронов сработает противоракетная оборона, нужно все решать "своими силами".