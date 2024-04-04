Из-за "внешнего влияния": взорвалась электроподстанция в Санкт-Петербурге, детали

После двух подозрительных взрывов на подстанции в Санкт-Петербурге на месте событий обнаружили трансформаторы с двадцатисантиметровыми отверстиями. Полиция РФ подозревает диверсию — будет искать неизвестных, которые подложили взрывчатку.

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3 апреля прогремели взрывы на подстанции в Санкт-Петербурге. Российские власти подозревают, что произошла диверсия. При этом местным жителям о чрезвычайном происшествии ничего не рассказали. О деталях инцидента в РФ рассказали в Telegram-канале росСМИ "РИА Новости".

Журналисты росСМИ утверждают, что получили подтверждение взрывов от собственных анонимных источников. Источники заверили, что действительно в Санкт-Петербурге взорвали подстанцию. В результате взрыва пропало света в двух районах Санкт-Петербурга — Красногвардейском и Калининском. В 6:30 (по Киеву) удалось восстановить электроснабжение. При этом в компании "Россети Ленэнерго" не подтвердили инцидент, зато заявили о "техническом сбое" и о "коротком замыкании".

Взрыв в РФ — инцидент на подстанции в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости

Представители российской власти — губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов — не сообщили населению о неполадках на подстанции.

Взрыв в РФ — детали

Больше информации о событиях в Санкт-Петербурге опубликовали в Telegram-канале Baza. Авторы сообщения сообщили, что в результате событий на подстанции без света оказалось 12 тыс. россиян — жителей города и области. Кроме того, в полицию позвонила женщина, которая заявила, что слышала два взрыва. Полиция прибыла на место событий и обнаружила два трансформатора с отверстиями, диаметром от 10 до 20 см. Выяснилось, что в одном из трансформаторов повреждения настолько серьезные, что его невозможно восстановить.

Российские правоохранители открыли уголовное производство по статье "Диверсия", — говорится в заметке Baza со ссылкой на собственные источники.

Взрыв в РФ — событие в Санкт-Петербурге Фото: Скриншот

Некоторые детали к событию добавили в Telegram-канале "Санкции РФ". Опираясь на открытые данные, подытожили, что в Санкт-Петербурге участились инциденты на объектах инфраструктуры. В частности, в мае 2023 года неизвестные взорвали линию электропередач, в феврале 2024 года была угроза для газораспределительной станции, трижды задерживали школьников, которые хотели поджечь распределительные шкафы железной дороги.

Позже информацию о возможности диверсии подтвердило РосСМИ ТАСС. Журналисты издания сообщили со ссылкой на собственные источники, что ФСБ РФ открыло уголовное производство по факту "громких хлопков" на подстанции.

В сети можно отыскать информацию о мощных подстанциях 330 кВ, которые обеспечивают электроснабжение Санкт-Петербурга: это "Восточная", "Волхов-Северная", "Завод Ильич", "Василеостровская", "Северная", "Парнас". Также есть данные о суммарном количестве энергетических объектов в населенном пункте: их насчитывается более 200 шт.

Напоминаем, в январе 2024 года беспилотники добрались до Ленинградской области, преодолев 900 км, и подожгли нефтяной терминал. 2 апреля 2024 года загорелось на нефтезаводе в Татарстане: взорвалось в 1 200 км от Украины.