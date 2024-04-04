США предоставят Украине помощь для восстановления энергосистемы, — посол

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, сейчас завершается сбор информации о потребностях для преодоления последствий атак РФ.

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Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк. В частности обсуждались насущные проблемы украинской энергосистемы, которая получила повреждения из-за вражеских атак. Об этом идет речь в сообщении на сайте Минэнерго.

В частности известно, что обсуждались основные потребности украинской энергосистемы, которая в очередной раз получила повреждения. В то же время Герман Галущенко ознакомил Бриджит Бринк с текущим состоянием украинской энергетики.

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"Нам удалось стабилизировать ситуацию, однако враг продолжает атаки, в частности на подстанции. Сейчас завершается сбор информации о потребностях для преодоления последствий российских атак. Известно, что больше всего пострадали объекты тепловой и гидрогенерации. Также потребности в высоковольтном оборудовании, автотрансформаторах и оборудовании для проведения ремонтов", — говорится в пресс-релизе министерства.

В свою очередь известно, что госпожа посол выразила готовность со стороны Соединенных Штатов оказывать помощь в восстановлении энергетического сектора и начала подготовки к новому отопительному сезону. Еще одним вопросом на встрече Галущенко и Бринк стала перспектива сотрудничества по усилению физической защиты энергообъектов.

Дополнительно обе стороны обсудили возможные меры, которые бы способствовали децентрализации генерации перед началом следующего отопительного сезона, в том числе потребность в установлении дополнительных мощностей распределенной генерации.

Напомним, 25 марта в Министерстве энергетики назвали причину возобновления Россией атак по украинской энергосистеме. По мнению Германа Галущенко, таким образом оккупанты хотят навредить экономике Украины.

Также 24 марта генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что из-за массированной ракетной атаки 22 марта энергосистема Украины претерпела очень серьезные разрушения. Причем дальнейшие прогнозы относительно новых атак, по его словам, оптимизма не внушают.