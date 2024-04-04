США нададуть Україні допомогу для відновлення енергосистеми, — посол

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, зараз завершується збір інформації щодо потреб для подолання наслідків атак РФ.

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Глава Міністерства енергетики України Герман Галущенко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк. Зокрема обговорювалися нагальні проблеми української енергосистеми, яка зазнала пошкоджень через ворожі атаки. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міненерго.

Зокрема відомо, що обговорювалися основні потреби української енергосистеми, яка вкотре зазнала пошкоджень. Водночас Герман Галущенко ознайомив Бріджит Брінк із поточним станом української енергетики.

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"Нам вдалося стабілізувати ситуацію, однак ворог продовжує атаки, зокрема на підстанції. Нині завершується збір інформації щодо потреб для подолання наслідків російських атак. Відомо, що найбільше постраждали об'єкти теплової та гідрогенерації. Також потреби у високовольтному обладнанні, автотрансформаторах та устаткуванні для проведення ремонтів", — йдеться у пресрелізі міністерства.

Своєю чергою відомо, що пані посол висловила готовність з боку Сполучених Штатів надавати допомогу у відновленні енергетичного сектору та початку підготовки до нового опалювального сезону. Ще одним питанням на зустрічі Галущенка і Брінк стала перспектива співпраці стосовно посилення фізичного захисту енергооб’єктів.

Додатково обидві сторони обговорили можливі заходи, які б сприяли децентралізації генерації перед початком наступного опалювального сезону, зокрема потребу у встановленні додаткових потужностей розподіленої генерації.

Нагадаємо, 25 березня у Міністерстві енергетики назвали причину відновлення Росією атак по українській енергосистемі. На думку Германа Галущенка, у такий спосіб окупанти хочуть зашкодити економіці України.

Також 24 березня генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що через масовану ракетну атаку 22 березня енергосистема України зазнала дуже серйозних руйнувань. Причому подальші прогнози щодо нових атак, за його словами, оптимізму не вселяють.