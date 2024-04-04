РФ должна почувствовать паритетное увеличение ударов по своей критической инфраструктуре, — Подоляк (видео)

По мнению советника руководителя ОП Михаила Подоляка, Украина существенно увеличит свои удары, чтобы изменить ситуацию в российско-украинской войне.

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Силы обороны Украины на сегодня уже поразили немало важных объектов критической инфраструктуры России, в частности нефтеперерабатывающие заводы, аэродромы, оборонные предприятия и т. п. Насколько готова Украина и в дальнейшем обстреливать Россию и каким оружием она будет это делать, рассказал 4 апреля в эфире "24 канала" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что украинское командование и соответствующие службы сейчас ищут алгоритмы, которые помогут увеличить давление на российские легитимные военные объекты, которые составляют основу критической инфраструктуры РФ. И это решение, по мнению Подоляка, будет обязательно найдено. Поэтому Украина существенно увеличит свои удары, чтобы изменить ситуацию в российско-украинской войне.

Три позитива от Подоляка

По словам советника, на сегодня Украине действительно не хватает снарядов, самолетов, мало дронов различного типа, однако это не причина, чтобы становиться на колени, по выражению Подоляка.

"Нет смысла обращать внимание на то, что будет делать Россия, потому что это все предсказуемо. Они будут продолжать давить количественно, имея определенный объем стандартного советского оружия. Те же КАБы, немножко перестроенные на планировочные режимы, те же снаряды, в частности северокорейские, те же тактические, авиационные возможности, которые они демонстрируют по линии фронта. Это все очевидно, как и количество мобилизованных, которые не являются профессионалами", — уверяет советник.

Безусловно, подчеркивает Подоляк, если бы мы в 2022 году имели все то, что имеем сегодня, то говорили бы только о событиях в самой России, а не о линии фронта. Но нужно исходить из того, что есть, констатирует он. И обращает внимание на три положительные вещи:

первая — в Европе совершенно точно есть понимание того, что если эта война закончится не поражением России, это приведет к трагедии совсем другого масштаба, причем за короткий срок. И это уже осознают даже консервативные правительства;

вторая — единственная страна, которая может победить сейчас Россию, — это Украина;

третья — нужно инвестировать в вооруженное производство, но если невозможно будет достичь относительных паритетов в видах оружия, воевать придется уже на территории стран НАТО.

"Это оптимистично, потому что они (партнеры. — Ред.) все будут делать для того, чтобы мы с вами получили необходимые инструменты, несмотря на все публикации депрессивного характера, как можно скорее", — заверил советник.

Паритетность обстрелов

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сказал, что оборонительная война, которую ведет Украина, вовсе не означает, что военные действия будут происходить только на ее территории.

По мнению Подоляка, нужна реальная паритетность — война должна быть двусторонней.

"Война должна происходить на территории страны-агрессора, без сомнения. Есть возможность воевать гражданам России на территории этой страны, и мы это увидели в Белгородской, Брянской, Курской областях. Есть возможность использовать дальнобойные ракеты по оккупированной территории, уничтожать все военное, что там есть. И есть возможность существенно нарастить дроновую базу для того, чтобы как можно активнее атаковать объекты обеспечения войны, инфраструктуру войны России. Потому что это единственный инструмент", — констатировал советник.

Как отметил чиновник, нужно лишить Россию возможности финансировать эту войну, милитаризировать свою экономику. И назвал три фактора, благодаря которым можно этого достичь:

настоящая изоляция российских рынков;

жесткие санкции и контрсанкции против тех компаний и стран, которые обходят эти ограничения;

уничтожение инфраструктуры России, которая позволяет и получать деньги, и держать под контролем внутренний рынок потребления.

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По информации Подоляка, первые два фактора продолжают существовать, хотя определенные результаты все же есть. Но, по мнению советника, наиболее эффективный инструмент — это непосредственное военное воздействие на инфраструктурные объекты в России.

"Поэтому это надо максимально масштабировать, искать возможности. Сегодня над этим работают и ГУР, и СБУ, и Минцифры — они ищут любые возможности, чтобы коллегиально найти решение и наработать модели, которые позволят существенно увеличить давление на нефтеперерабатывающий комплекс России и т.д.", — отмечает чиновник.

В качестве примера Подоляк привел ситуацию с энергетической инфраструктурой, которую россияне уничтожают в Украине практически ежедневно.

"Они же уничтожают нам генерацию, поэтому, безусловно, генерация в России также должна быть уничтожена. Это очевидно. Война — это двусторонняя дорога, я об этом постоянно говорю. Так не бывает, что вы ведете против нас агрессивную, немотивированную войну, и при этом будете спокойно жить на своей территории", — констатирует советник.

Чем наносить удары

По мнению Подоляка, это могут быть любые инструменты разрушительного воздействия на инфраструктуру России, не только дроны. И это все будет только украинского производства, подчеркивает он.

"Потому что мы осознаем, что есть определенные договоренности с партнерами, мы придерживаемся этих договоренностей, мы максимально корректно ведем себя с партнерами. Более того, объясняем наши мотивации, объясняем, что война может быть бесконечной, если не принимать соответствующие решения. Мы объясняем, что в любом случае эти решения будут принимать и наши партнеры", — уточняет Подоляк.

Он напоминает, что если Россия не видит в ответ силы сопротивления, она наглеет. И наоборот — только силовые средства позволяют напугать, остановить ее.

"Это единственный способ воздействия и единственный способ деэскалации. Поэтому мы объясняем партнерам, что все равно в таком типе войны, большие, масштабные, интенсивные решения будут приняты. Нюанс в том, что если вы как можно быстрее эти решения примете, тем меньшей для вас будет себестоимость этой войны", — заключает Подоляк.

Если же говорить о технологической составляющей украинской армии, по мнению советника руководителя ОП, Украина имеет достаточно весомые достижения в этой сфере. А вот о тактически-стратегических, военных замыслах лучше говорить с военными. Однако они также, по словам Подоляка, уже доказали свою эффективность и креативность.

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