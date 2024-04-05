Операторы беспилотников обнаружили россиян во время проведения разведывательных действий на одном из операционных участков. После этого по врагу были нанесены точные удары.

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Бойцы восьмого полка Сил Специальных Операций ВСУ уничтожили минометную позицию и личный состав Вооруженных сил Российской Федерации. Это удалось сделать с помощью FPV-дронов. Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе ССО в Telegram.

"Минометную позицию и живую силу противника уничтожили воины 8 полка ССО ВС Украины с помощью FPV-дронов", — говорится в сообщении.

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Военные отметили, что обнаружили вражескую минометную позицию и живую силу во время разведывательных действий на одном из операционных участков. После установления координат целей операторы беспилотных летательных аппаратов нанесли поражение. В результате противник потерял пять бойцов мертвыми и четырех ранеными. Кроме этого, была ликвидирована позиция 82-мм миномета и поражена БМП.

В ССО опубликовали видео, в котором показали, как украинские дроны по одному преследовали противника и точно атаковали. После каждого нанесенного удара происходил взрыв, а в небо поднимался огонь и густой серый дым.

Напомним, 2 апреля в ГУР МОУ сообщили, что на Запорожском направлении украинские военные ликвидировали пусковую установку ЗРК "Бук". Техника врага была уничтожена с помощью огня артиллерии.

3 апреля стало известно, что россияне пошли в штурм с помощью шести единиц военной техники в районе Новомихайловки Донецкой области, однако понесли потери. До украинских позиций никто не смог доехать.