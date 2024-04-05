Оператори безпілотників виявили росіян під час проведення розвідувальних дій на одній з операційних ділянок. Після цього по ворогу було завдано влучних ударів.

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Бійці восьмого полку Сил Спеціальних Операцій ЗСУ знищили мінометну позицію та особовий склад Збройних сил Російської Федерації. Це вдалося зробити за допомогою FPV-дронів. Відповідне відео опублікували в пресслужбі ССО в Telegram.

"Мінометну позицію та живу силу противника знищили воїни 8 полку ССО ЗС України з допомогою FPV-дронів", — йдеться у повідомленні.

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Військові зауважили, що виявили ворожу мінометну позицію та живу силу під час розвідувальних дій на одній з операційних ділянок. Після встановлення координат цілей оператори безпілотних літальних апаратів завдали ураження. В результаті противник втратив пʼять бійців мертвими та чотирьох пораненими. Крім цього, було ліквідовано позицію 82-мм міномета й уражено БМП.

У ССО опублікували відео, в якому показали, як українські дрони по одному переслідували противника та влучно атакували. Після кожного завданого удару відбувався вибух, а в небо здіймався вогонь та густий сірий дим.

Нагадаємо, 2 квітня у ГУР МОУ повідомили, що на Запорізькому напрямку українські військові ліквідували пускову установку ЗРК "Бук". Техніку ворога було знищено за допомогою вогню артилерії.

3 квітня стало відомо, що росіяни пішли в штурм з допомогою шести одиниць військової техніки в районі Новомихайлівки Донецької області, проте зазнали втрат. До українських позицій ніхто не зміг доїхати.