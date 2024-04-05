"Уже ждали": бойцы НГУ пленили россиянина, который поехал в штурм на мопеде (видео)

Российского оккупанта захватили в плен, когда он оставил мопед и попытался провести разведку. Выяснилось, что он штурмует позиции в Донецкой области уже семь месяцев, хотя должен был служить водителем.

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Украинские бойцы захватили в плен российского морпеха, который отправился в штурм на мопеде. Деталями 5 апреля поделилась пресс-служба Национальной гвардии Украины (НГУ).

Инцидент произошел в районе поселка Урожайное в Донецкой области. Операторы БПЛА из одного из подразделений аэроразведки заметили российского оккупанта. Он сначала подъехал к позициям Сил обороны на мопеде, а затем попытался незаметно подойти ближе. Однако провести разведку вражескому бойцу не дали.

"Бойцы 21-й бригады НГУ уже ждали незваного гостя", — отметила пресс-служба.

Выяснилось, что захваченному в плен захватчику 43 года. Он служил по контракту в бригаде морской пехоты ВС РФ. В Донецкой области мужчина воюет с сентября 2023 года.

Сам пленный рассказал, что был призван на должность водителя. Однако вскоре оккупанта перевели в другое подразделение, и он стал штурмовиком.

Напомним, представитель восточной группировки ВСУ Андрей Задубинный опроверг информацию о том, что российские захватчики уже зашли в город Часов Яр в Донецкой области.

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко объяснил, почему Часов Яр имеет "принципиально важное значение" для обороны. Эксперт отметил, что сейчас там обе стороны пытаются сосредоточить резервы, но Украине это делать труднее.