"Вже чекали": бійці НГУ полонили росіянина, який поїхав у штурм на мопеді (відео)

Російського окупанта захопили у полон, коли він залишив мопед та спробував провести розвідку. З’ясувалось, що він штурмує позиції на Донеччині вже сім місяців, хоча мав бути водієм.

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Українські бійці захопили в полон російського морпіха, який вирушив у штурм на мопеді. Деталями 5 квітня поділилась пресслужба Національної гвардії України (НГУ).

Інцидент стався в районі селища Урожайне в Донецькій області. Оператори БПЛА з одного з підрозділів аеророзвідки помітили російського окупанта. Він спочатку під’їхав до позицій Сил оборони на мопеді, а потім спробував непомітно підійти ближче. Однак провести розвідку ворожому бійцю не дали.

"Бійці 21-ї бригади НГУ вже чекали на незваного гостя", — зазначила пресслужба.

З’ясувалось, що захопленому в полон загарбнику 43 роки. Він служив за контрактом у бригаді морської піхоти ЗС РФ. У Донецькій області чоловік воює з вересня 2023 року.

Сам полонений розповів, що був призваний на посаду водія. Однак невдовзі окупанта перевели в інший підрозділ, і він став штурмовиком.

Нагадаємо, речник східного угрупування ЗСУ Андрій Задубінний спростував інформацію про те, що російські загарбники вже зайшли у місто Часів Яр у Донецькій області.

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко пояснив, чому Часів Яр має "принципово важливе значення" для оборони. Експерт зазначив, що нині там обидві сторони намагаються зосередити резерви, але Україні це робити важче.