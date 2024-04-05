На фоне войны в Украине: правительство Норвегии представило план обороны страны на следующие 12 лет

Согласно документу, страна приобретет "по меньшей мере пять новых фрегатов с возможностями противолодочной борьбы, а также по меньшей мере пять новых подводных лодок".

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Норвежское правительство 5 апреля представило новый долгосрочный план обороны, которым предусмотрено увеличение расходов на армию почти вдвое в течение следующих 12 лет из-за российской войны в Украине. Об этом идет речь в материале Bloomberg.

Согласно содержанию заявления, до 2036 года общая сумма расходов на усиление военно-морского флота и системы противовоздушной обороны будет увеличена на 56 миллиардов долларов.

"Норвегия — страна со значительными морскими интересами. В сочетании с нашей непосредственной близостью к российским ядерным подводным силам, поддержка ситуационной осведомленности на Крайнем Севере и в Северной Атлантике имеет первостепенное значение", — заявили чиновники.

Также этим планом предусмотрено приобретение Норвегией "не менее пяти новых фрегатов с возможностями противолодочной борьбы, а также не менее пяти новых подводных лодок".

Кроме того, как отметили в правительстве, запланировано приобретение новых беспилотных летательных аппаратов и спутников дальнего радиуса действия и усиление наземных систем противовоздушной обороны и возможностей противовоздушной обороны.

Министр обороны страны Бьорн Арилд Грам заявил, что количество призывников также увеличат на 50% в течение этого срока.

Во вторник, 2 апреля, правительство Норвегии объявило о намерениях увеличить количество призывников в армию с 9 до 13,5 тысяч до 2036 года на фоне войны РФ против Украины.

Напомним, 5 апреля в Министерстве иностранных дел Норвегии не исключили перспективы ввода войск в Украину, однако речь идет о долгосрочной перспективе.

В то же время 13 декабря 2023 года стало известно, что Норвегия предоставила Украине новый пакет военной помощи, в частности системы противовоздушной обороны.