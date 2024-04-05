На тлі війни в Україні: уряд Норвегії представив план оборони країни на наступні 12 років

Згідно з документом, країна придбає "щонайменше п'ять нових фрегатів з можливостями протичовнової боротьби, а також щонайменше п'ять нових підводних човнів".

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Норвезький уряд 5 квітня представив новий довгостроковий план оборони, яким передбачено збільшення витрат на армію майже вдвічі протягом наступних 12 років через російську війну в Україні. Про це йде мова у матеріалі Bloomberg.

Згідно зі змістом заяви, до 2036 року загальна сума витрат на посилення військово-морського флоту та системи протиповітряної оборони буде збільшено на 56 мільярдів доларів.

"Норвегія — країна зі значними морськими інтересами. У поєднанні з нашою безпосередньою близькістю до російських ядерних підводних сил, підтримка ситуаційної обізнаності на Крайній Півночі й в Північній Атлантиці має першорядне значення", — заявили урядовці.

Також цим планом передбачено придбання Норвегією "щонайменше п'яти нових фрегатів з можливостями протичовнової боротьби, а також щонайменше п'ять нових підводних човнів".

Крім того, як зазначили в уряді, заплановано придбання нових безпілотних літальних апаратів і супутників дальнього радіуса дії та посилення наземних систем протиповітряної оборони й можливостей протиповітряної оборони.

Міністр оборони країни Бйорн Арілд Грам заявив, що кількість призовників також збільшать на 50% протягом цього терміну.

У вівторок, 2 квітня, уряд Норвегії оголосив про наміри збільшити кількість призовників до армії з 9 до 13,5 тисяч до 2036 року на тлі війни РФ проти України.

Нагадаємо, 5 квітня у Міністерстві закордонних справ Норвегії не виключили перспективи введення військ в Україну, проте мова йде про довгострокову перспективу.

Водночас 13 грудня 2023 року стало відомо, що Норвегія надала Україні новий пакет військової допомоги, зокрема системи протиповітряної оборони.