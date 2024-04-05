Зеленского признали самым одобряемым политиком в Европе, — опрос Euronews

Общее количество одобрительных оценок президента Украины оказалось выше рейтингов лидеров других стран региона, таких как Олаф Шольц, Дональд Туск и Эммануэль Макрон.

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О "положительном" мнении о президенте Украины Владимире Зеленском заявили 47% европейцев, принявших участие в соцопросе, проведенного в 18 странах Евросоюза. При этом количество одобрительных отзывов превысило рейтинги таких лидеров стран ЕС, как Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Дональд Туск. Об этом информирует Euronews.

При этом в Euronews отметили, что мнения граждан ЕС относительно личности Зеленского разделились: 47% европейцев сообщили о "положительном" мнении о нем, в то время как 32% — "отрицательном". Вместе с этим 21% заявили, что "недостаточно знают" о президенте Украины.

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Самыми высокими показатели положительных отзывов о Зеленском оказались в странах Скандинавии и на Пиренейском полуострове. В то же время более половины респондентов в Венгрии (60%), Греции (57%) и Болгарии (56%) имеют "негативное" мнение о президенте Украины.

Также в Euronews сообщили, что Эммануэль Макрон оказался на втором месте после Зеленского, получив примерно 41% положительных оценок среди респондентов из стран ЕС. Тройку лидеров замыкает Олаф Шольц, вслед за Макроном, который получил 38% одобрения.

По результатам этого же опроса, венгерский премьер-министр Виктор Орбан и российский президент Владимир Путин стали наименее одобряемыми политиками.

Агентство отмечает, что соцопрос был проведен французской компанией Ipsos с 23 февраля по 5 марта. Участниками опроса стали 26 тысяч респондентов онлайн и по телефону в 18 странах-членах ЕС.

12 августа 2023 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский оказался среди лидеров предпочтений граждан Соединенных Штатов Америки, за которыми они следят.

Также 25 сентября 2022 года издание The Jerusalem Post назвало Владимира Зеленского самым влиятельным евреем года. Причем фото украинского президента опубликовали на главной странице газеты.