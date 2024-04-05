Обстрел Запорожья: появилось видео повторного удара, ранены двое журналистов (фото, видео)

Журналистка "1+1" Кира Овес и корреспондентка "Укринформа" Ольга Звонарева получили ранения во время второго ракетного удара по городу, когда фиксировали последствия первой российской атаки.

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В пятницу, 5 апреля, Россия осуществила двойную атаку на Запорожье. Российские оккупанты сначала выпустили по областному центру три ракеты, а вскоре, когда туда съехались все службы, враг ударил еще двумя ракетами в то же место. Момент повторного удара попал в кадр журналистов "Суспільного".

Корреспонденты в то время общались с пострадавшими и фиксировали последствия первого удара. По данным "Суспільного", в результате второго удара ранения получили журналисты "Укринформа" и "1+1".

На кадрах — в небо поднимается столб серого дыма из пыли, слышна сигнализация автомобилей и раздается еще один взрыв.

Журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram уточнил, что раненой журналисткой телеканала "1+1" является Кира Овес.

Фото: скриншот

Информагентство "Укринформ" сообщило о ранении своего корреспондента Ольги Звонаревой. По словам, фотокорреспондента издания Дмитрия Смоленка, у нее ранена нога. Женщину оперируют.

"Был обстрел, и к нам прилетело. Все произошло на моих глазах", — рассказал Смоленко.

Корреспондентка "Укринформ" Ольга Звонарева Фото: "Укринформ"

Сначала сообщалось, что жертвами российских обстрелов в Запорожье стали два человека. В Национальной полиции заявили, что девять человек, которые находились недалеко от эпицентра ракетных взрывов, получили ранения различной степени тяжести, среди них 9-летний ребенок.

Позже глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о трех погибших и 13 раненых. По его словам, четверо людей в тяжелом состоянии.

Последствия массированного ракетного удара по Запорожью

Напомним, 5 апреля глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов заявил, что Россия начала применять тактику обстрела "двумя волнами". Оккупанты бьют по жилым районам, после чего ждут прибытия на место трагедии спасателей, медиков и правоохранителей, а затем снова направляют туда ракету.