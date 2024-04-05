Обстріл Запоріжжя: з'явилося відео повторного удару, поранені двоє журналістів (фото, відео)

Журналістка "1+1" Кіра Овес і кореспондентка "Укрінформу" Ольга Звонарьова дістали поранення під час другого ракетного удару по місту, коли фіксували наслідки першої російської атаки.

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У п'ятницю, 5 квітня, Росія здійснила подвійну атаку на Запоріжжя. Російські окупанти спочатку випустили по обласному центру три ракети, а невдовзі, коли туди з'їхалися усі служби, ворог вдарив ще двома ракетами у те саме місце. Момент повторного удару потрапив у кадр журналістів "Суспільного".

Кореспонденти у той час спілкувалися з постраждалими і фіксували наслідки першого удару. За даними "Суспільного", внаслідок другого удару поранення дістали журналістки "Укрінформу" та "1+1".

На кадрах — у небо здіймається стовп сірого диму з пилу, чути сигналізацію автівок і лунає ще один вибух.

Журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram уточнив, що пораненою журналісткою телеканалу "1+1" є Кіра Овес.

Фото: скриншот

Інформагентство "Укрінформ" повідомило про поранення своєї кореспондентки Ольги Звонарьової. За словами, фотокореспондента видання Дмитра Смольєнка, у неї поранена нога. Жінку оперують.

"Був обстріл, і до нас прилетіло. Все відбулося на моїх очах", — розказав Смольєнко.

Кореспондентка "Укрінформ" Ольга Звонарьова Фото: "Укрінформ"

Спочатку повідомлялося, що жертвами російських обстрілів у Запоріжжі стали двоє людей. У Національній поліції заявили, що девʼятеро осіб, які перебували неподалік епіцентру ракетних вибухів, отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них 9-річна дитина.

Пізніше очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про трьох загиблих і 13 поранених. За його словами, четверо людей у важкому стані.

Наслідки масованого ракетного удару по Запоріжжю

Нагадаємо, 5 квітня очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що Росія почала застосовувати тактику обстрілу "двома хвилями". Окупанти б'ють по житлових районах, після чого чекають на прибуття на місце трагедії рятувальників, медиків і правоохоронців, а потім знову спрямовують туди ракету.