Троє загиблих, серед травмованих дитина: у Запорізькій ОВА розповіли про наслідки удару РФ

Пошкоджень зазнали три багатоповерхівки, будинок у приватному секторі, гуртожиток і торговельний заклад.

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Російська армія вдень 5 квітня завдала удару по Запоріжжю. Жертвами атаки стали двоє мирних жителів – чоловік та жінка. Поранення отримали ще шестеро містян. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

За його словами, дев'ятирічній хлопчик а також його 36-річна мама, юнаки 20 і 22 років у стані середньої тяжкості, 55-річна жінка та 51-річний чоловік у важкому стані. Всі вони доставлені до медичних закладів. Пізніше Федоров додав, що спочатку по Запоріжжю було два ракетні удари. Проте вже через 40 хвилин, коли на місце прибули рятувальники, поліцейські та репортери, окупанти завдали ще три — у те саме місце.

Внаслідок атаки пошкоджені три багатоповерхівки, будинок у приватному секторі, гуртожиток і торговельний заклад.

Також в ефірі телемарафону Іван Федоров повідомив про трьох загиблих та 13 поранених. Серед постраждалих — двоє журналістів.

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До цього військові оголосили у Запорізькій області повітряну тривогу, Іван Федоров попереджав про вірогідність ударів балістичними ракетами. Місцева влада людей залишатися в укриттях. Під час попередньої повітряної тривоги, оголошеної о 14:44, у Запоріжжі пролунали мінімум два вибухи.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ України проінформували, що окупанти вдарили по Запоріжжю трьома ракетами та через деякий час завдали повторного удару ще двома ракетами.

Нагадаємо, що росіяни 5 квітня завдали удару по Харкову із застосуванням КАБів. Низкам вибухів пролунала у місті о 15:27.

Також війська РФ 27 березня вперше обстріляли Харків керованими авіабомбами. За попередніми даними, здійснено модифікованим боєприпасом УМПБ Д-30.