Трое погибших, среди травмированных ребенок: в Запорожской ОГА рассказали о последствиях удара РФ

Повреждения получили три многоэтажки, дом в частном секторе, общежитие и торговое заведение.

Related video

Российская армия днем 5 апреля нанесла удар по Запорожью. Жертвами атаки стали двое мирных жителей — мужчина и женщина. Ранения получили еще шестеро горожан. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

По его словам, девятилетний мальчик а также его 36-летняя мама, юноши 20 и 22 лет в состоянии средней тяжести, 55-летняя женщина и 51-летний мужчина в тяжелом состоянии. Все они доставлены в медицинские учреждения. Позже Федоров добавил, что сначала по Запорожью было два ракетных удара. Однако уже через 40 минут, когда на место прибыли спасатели, полицейские и репортеры, оккупанты нанесли еще три — в то же место.

В результате атаки повреждены три многоэтажки, дом в частном секторе, общежитие и торговое заведение.

Также в эфире телемарафона Иван Федоров сообщил о трех погибших и 13 раненых. Среди пострадавших — двое журналистов.

Важно

Партизаны обнаружили новое место базирования ВС РФ под Запорожьем (фото)

До этого военные объявили в Запорожской области воздушную тревогу, Иван Федоров предупреждал о вероятности ударов баллистическими ракетами. Местные власти людей оставаться в укрытиях. Во время предыдущей воздушной тревоги, объявленной в 14:44, в Запорожье прозвучали минимум два взрыва.

В то же время в Министерстве внутренних дел Украины проинформировали, что оккупанты ударили по Запорожью тремя ракетами и через некоторое время нанесли повторный удар еще двумя ракетами.

Напомним, что россияне 5 апреля нанесли удар по Харькову с применением КАБов. Череда взрывов прозвучала в городе в 15:27.

Также войска РФ 27 марта впервые обстреляли Харьков управляемыми авиабомбами. По предварительным данным, осуществлен модифицированным боеприпасом УМПБ Д-30.