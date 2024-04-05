В Раде начнут рассмотрение законопроекта о мобилизации: нардеп назвала даты

Согласно повестке дня, на следующей неделе документ будет голосоваться во втором чтении, однако на данный момент его статус помечен как "не готов".

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Законопроект о мобилизации №10449 внесли в повестку дня Верховной Рады на ближайшую пленарную неделю 10-11 апреля. Об этом сказала народный депутат Украины от "Голоса" Юлия Клименко в комментарии LIGA.net 5 апреля.

Журналисты также ознакомились с повесткой дня следующих заседаний парламента по состоянию на 18:30 3 апреля, предоставленной представителем упомянутой фракции.

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Согласно документу, законопроект будет голосоваться во втором чтении, однако на данный момент его статус помечен как "не готов". Сообщается, что причиной тому является отсутствие заключения профильного комитета, замечаний Главного юридического управления Верховной Рады и сравнительной таблицы.

Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Копытин подтвердил, что начало рассмотрения законопроекта запланировано на следующую неделю.

При этом нардеп указал на то, что профильный комитет еще не завершил рассмотрение поправок, а окончательная сравнительная таблица до сих пор не проголосована.

"Законопроект должен пройти все законные согласительные процедуры. Поэтому, пока запланированное рассмотрение — это "выдавать желаемое за действительное", – заявил Копытин.

В свою очередь народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк предположил, что в субботу будет финальное заседание комитета, на котором одобрят и правки, и таблицу ко второму чтению.

Напомним, представители правительства предлагают наказывать тюремным заключением граждан, которые отказываются от прохождения медкомиссии в ТЦК и СП. Верховная Рада рассмотрит норму законопроекта, которая предполагает, что за отказом может последовать пятилетний срок лишения свободы.

В Раде также продолжают разрабатывать новую модель экономического бронирования от мобилизации. Согласно версии от 2 апреля, бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных сотрудников.